Ukraina: rusų kariai pateko į Pokrovską
Ukrainos kariuomenė sekmadienį paskelbė, kad Rusijos kareiviai pateko į Ukrainos rytuose esantį Pokrovsko miestą, dėl kurio vyksta nuožmios kautynės ir kur rusai ukrainiečių pozicijas puola daug mėnesių.
Anot Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo, kelios nedidelės Rusijos pėstininkų grupelės prasiskverbė į miestą apeidamos Ukrainos gynybines pozicijas.
Apie 200 Rusijos kareivių užsiėmė savo pozicijas, o tarp jų ir ukrainiečių pajėgų vyksta sunkios kovos. Kyjivas paskelbė, kad abi pusės naudoja dronus.
Generalinis štabas teigia, kad mūšiai yra itin dinamiški ir intensyvūs, o Rusijos pajėgos taip pat bando ukrainiečių gynybines pozicijas įveikti tankais ir šarvuočiais.
Tačiau Ukraina neigia Rusijos teiginius apie Pokrovske neva visiškai apsuptus ukrainiečių karius.
Generalinis štabas sako, kad Ukrainos pajėgos atkovojo vietoves aplink miestą, stabilizuoja padėtį šiame sektoriuje ir palei kelius vedančius į Porkovską.
Pokrovską ir netoliese esantį Myrnohradą rusai puola jau daug mėnesių ir šiems miestams gresia patekti į apsuptį.
Ukraina jau ilgiau nei tris su puse metų ginasi nuo 2022 m. Rusijos pradėto pilno masto įsiveržimo.
Rusų pasiuntinys smerkia bandymus bandymus sužlugdyti dialogą su JAV
Rusų prezidento Vladimiro Putino tarptautinis pasiuntinys ekonomikos klausimais Kirilas Dmitrijevas sekmadienį pasmerkė „titaniškus bandymus“ sužlugdyti dialogą su Jungtinėmis Valstijomis, jam lankantis šioje šalyje, reaguojant į Vašingtono įvestas sankcijas Rusijos naftos bendrovėms.
„Matome titaniškus bandymus sužlugdyti bet kokį dialogą tarp Rusijos ir JAV ir skleisti dezinformaciją“, – platformoje „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše sakė K. Dmitrijevas.
„Esame įsipareigoję konstruktyviam dialogui ir aiškiai perteikti Rusijos poziciją daugeliu klausimų“, – sakė į JAV penktadienį atvykęs K. Dmitrijevas.
Smūgis Kyjivui: trys žmonės žuvo, sužeistųjų skaičius išaugo iki 31, tarp jų – septyni vaikai
Žmonių, sužeistų per Rusijos ataką Ukrainos sostinėje Kyjive, kuri buvo surengta spalio 26-osios naktį, skaičius išaugo iki 31, tarp jų – septyni vaikai. Patvirtinta, kad trys žmonės žuvo, tinkle „Telegram“ pranešė šio miesto karinės administracijos vadovas Tymūras Tkačenka.
„Iki šiol patvirtinta, kad buvo sužeistas 31 žmogus (tarp jų – septyni vaikai), o trys žuvo. Žmonės iš įvairių vietų toliau kreipiasi į medikus pagalbos. Mažiausiai septyni buvo hospitalizuoti dėl įvairaus sunkumo sužalojimų“, – pareiškė jis.
Anot T. Tkačenkos, Rusijos atakų pobūdis krypsta intensyvesnio teroro prieš civilius gyventojus linkme.
„Dabar matome priešo bepiločių orlaivių bandymus kiekvieną naktį prasiskverbti į miestą. O ši naktis parodė, kad pagrindinis jų tikslas yra gyventojų terorizavimas. Desnos, Obolonsko ir Darnicio rajonuose smogta keturiose vietose. Tai grynai gyvenamieji rajonai“, – pridūrė jis.
T. Tkačenka pažymėjo, kad sunkiausia padėtis susidarė Desnos rajone, kur bepilotis orlaivis smogė į devynių aukštų pastatą, griuvo konstrukcijos.
„Patvirtinta, kad čia buvo sužeisti 26 žmonės, įskaitant penkis vaikus. Trys žmonės žuvo, tarp jų – motina ir jos 19-metė dukra, kurias nužudė rusai“, – sakė jis.
Kitoje Desnos rajono vietoje buvo apgadintas 16 aukštų daugiabutis.
„Smarkiai nukentėjo butai, išdužo langai. Čia buvo sužeisti mažiausiai penki žmonės, įskaitant du vaikus, jauniausiajam – ketveri“, – pažymėjo T. Tkačenka.
Be to, rajone buvo apgadintas vaikų darželis. T. Tkačenka nurodė, kad Darnicio rajone nukentėjo privati gyvenamoji zona, buvo sunaikintas mažiausiai vienas automobilis. Obolonsko rajone bepilotis orlaivis taip pat apgadino daugiabutį, tačiau niekas nenukentėjo.
Kaip jau skelbė naujienų agentūra „Ukrinform“, spalio 26-osios naktį Kyjivą atakavo Rusijos bepiločiai orlaiviai. Anksčiau buvo pranešta apie tris žuvusius ir 29 sužeistus žmones.
Zelenskis: Rusija per savaitę prieš Ukrainą panaudojo daugiau nei 50 raketų ir 1,2 tūkst. bepiločių orlaivių
Rusija šią savaitę prieš Ukrainą panaudojo daugiau nei 50 raketų, beveik 1,2 tūkst. smogiamųjų bepiločių orlaivių ir daugiau kaip 1 tūkst. 360 valdomų aviacinių bombų, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Po Rusijos atakos Kyjive tęsiami reagavimo veiksmai. Vietoje dirba visos reikiamos avarinės tarnybos. Praėjusią naktį Rusija į mus paleido daugiau nei 100 bepiločių orlaivių. Keliuose miesto rajonuose buvo apgadinti paprasti daugiabučiai. Deja, šiuo metu žinoma, kad per ataką žuvo trys žmonės. Reiškiu giliausią užuojautą jų šeimoms. Dešimtys žmonių buvo sužeisti, įskaitant vaikus“, – pareiškė prezidentas.
V. Zelenskis pabrėžė, kad „kiekvienas Rusijos smūgis yra bandymas padaryti kuo daugiau žalos paprastam gyvenimui“.
„Šią savaitę jie smūgiavo į gyvenamuosius pastatus, mūsų žmones, vaikus ir civilinę infrastruktūrą. Tai pagrindiniai rusų taikiniai. Tūkstančiai smūgių įvairaus tipo ginklais: vos per vieną savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo beveik 1,2 tūkst. puolamųjų bepiločių orlaivių, daugiau nei 1 tūkst. 360 valdomų aviacinių bombų ir per 50 įvairaus tipo raketų“, – pažymėjo valstybės vadovas.
Jis akcentavo, kad, „išgyvendama visus šiuos smūgius, Ukraina ir toliau aktyviai gynėsi – mūšio lauke, danguje ir diplomatiniu būdu“. Pasak jo, spaudimas Rusijai davė reikšmingų rezultatų – 19-ąjį Europos Sąjungos sankcijų paketą ir naujas JAV sankcijas rusiškai naftai.
„Esame dėkingi savo partneriams už šiuos žingsnius, tačiau svarbu čia nesustoti“, – nurodė V. Zelenskis.
„Tikimės šių sankcijų sinchronizavimo G7 ir kitų partnerių jurisdikcijose. Žinoma, reikalingi papildomi muitai ir sankcijų apribojimai Rusijai ir visiems tiems, kurie padeda jai išsilaikyti. Be abejo, spaudimas padės atnešti taiką. Dėkoju visiems, kurie prie to prisideda“, – sakė prezidentas.
Putinas žvangina branduoliniais ginklais: padarė pareiškimą dėl naujos raketos
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį paskelbė apie sėkmingą galutinį naujos branduolinės kruizinės raketos „Burevestnik“ bandymą irišgyrė šį „unikalų“ branduolinį ginklą, kurio nuotolis siekia 14 tūkst. kilometrų.
„Lemiami bandymai jau baigti“, – Kremliaus paskelbtame vaizdo įraše pareiškė V. Putinas, kalbėdamas susitikime su karininkais.
Jis įsakė parengti „infrastruktūrą, kad šį ginklą pradėtų naudoti Rusijos ginkluotosios pajėgos“.
Rusijos pajėgos per praėjusią parą Ukrainoje neteko dar 900 karių
Rusijos kariuomenė nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 26 d. neteko apie 1 mln. 136 tūkst. 890 karių, įskaitant dar 900 kariškių, kurie buvo prarasti per praėjusią parą, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Be to, Rusijos pajėgos neteko 11 tūkst. 291 tanko (+4), 23 tūkst. 477 šarvuotųjų kovos mašinų (+18), 34 tūkst. 002 artilerijos sistemų (+15), 1 tūkst. 526 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 1 tūkst. 230 oro gynybos sistemų, 428 lėktuvų, 346 sraigtasparnių, 74 tūkst. 399 bepiločių orlaivių (+214), 3 tūkst. 880 kruizinių raketų, 28 laivų, vieno povandeninio laivo, 65 tūkst. 517 automobilių (+81) ir 3 tūkst. 981 specialiosios technikos vieneto.
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Trumpas: prieš susitikdamas su Putinu turiu žinoti, kad sudarysime susitarimą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakartojo, kad su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu susitiks tik tuo atveju, jei žinos, kad bus sudarytas susitarimas dėl Ukrainos.
„Turiu žinoti, kad sudarysime susitarimą. Neketinu gaišti laiko“, – sekmadienį lėktuve „Air Force One“ žurnalistams pareiškė D. Trumpas, paklaustas, ką Rusija turės padaryti, kad jis perkeltų planuotą susitikimą su V. Putinu.
Prieš kelias dienas D. Trumpas atšaukė planuotą susitikimą su V. Putinu, kuris turėjo vykti Budapešte, ir atidėjo jį neribotam laikui. Be to, jo administracija pirmąkart per antrąją D. Trumpo kadenciją prezidento poste įvedė naujas sankcijas Rusijai, akcentuodama V. Putino nenorą nutraukti agresijos karą prieš Ukrainą.
D. Trumpas taip pat pakartojo, kad jis yra nusivylęs ir tikėjo, jog taika šiame regione įsivyraus kur kas greičiau, nei Artimuosiuose Rytuose.
Brutali rusų ataka Kyjive: žuvo trys žmonės, o dar 29 buvo sužeisti
Per Rusijos ataką Ukrainos sostinėje Kyjive žuvo trys žmonės, o dar 29 buvo sužeisti, tarp jų – septyni vaikai, platformoje „Telegram“ pranešė šalies valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.
„Priešas antrą kartą per pastarąsias 24 valandas atakavo sostinę. Žuvo trys žmonės“, – sakoma paskelbtame pranešime.
Gelbėtojai likviduoja bepiločio orlaivio smūgio Desnos rajone padarinius – čia kilo gaisrai. Vienoje vietoje bepilotis orlaivis pataikė į devynių aukštų gyvenamąjį pastatą; iš viršutinių aukštų buvo išgelbėta 13 žmonių. Kitu adresu bepilotis orlaivis smogė į 16 aukštų pastatą, buvo išdaužti 1–9 aukštų langai. Remiantis pranešimais, bepilotis orlaivis Obolonsko rajone pataikė į daugiaaukštį pastatą, tačiau ten gelbėtojai liepsnų nepastebėjo.
Dėl atakos buvo sužeisti 29 žmonės, tarp jų – septyni vaikai. Visiems nukentėjusiesiems teikiama medicininė pagalba.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Rusijos Belgorodas liepsnoja, vanduo veržiasi per užtvanką
Ukrainos dronai smogė Rusijos Federacijoje esančiam Belgorodo rezervuarui, praneša naujienų agentūra „Unian“. Sprogimas apgadino užtvankos šliuzą.
Informaciją apie smūgį patvirtino Ukrainos bepiločių pajėgų vadas Robertas Brovdi („Madiaras“).
Socialinėje platformoje „Telegram“ jis teigė, kad po Ukrainos bepiločių orlaivių atakos vandens lygis telkinyje nukrito apie 1 metrą, o tai ne galutinis vandens lygio sumažėjimas.
Socialiniuose tinkluose buvo patalpinti vaizdo įrašai, kuriuose matosi, kaip vanduo veržiasi pro sprogimo apgadintą šliuzą.
„Unian“ praneša, kad dėl to pakilo vandens lygis Doneco upėje. Karo analitikai teigia, kad tai paveiks rusus okupantus prie Volčansko, Charkivo srityje. Dalis jų pozicijų užtvindyta, o dalis buvo atkirsta nuo kitų.