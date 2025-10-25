Popiežius Leonas XIV Vatikane susitiko su Ukrainos vyskupu

Kaip praneša „Ukrinform“, vyskupas V. Kryvyckis apie tai paskelbė „Facebook“ platformoje.
„Susitikimas su Šventuoju Tėvu Leonu XIV buvo labai šiltas ir įkvepiantis. Turėjome pusvalandį pasikalbėti apie Ukrainą, karą ir kelią į teisingą taiką. Popiežius puikiai supranta mūsų situaciją, labai rūpinasi ir aktyviai ieško sprendimų“, – rašoma įraše.
Audiencijos metu vyskupas V. Kryvyckis priminė popiežiui apie AUCCRO kvietimą apsilankyti Ukrainoje.
„Padėkojau popiežiui už maldas – tiek asmenines, tiek tas, kuriomis melstis jis skatina visą Bažnyčią. Paprašiau ir toliau melstis už Ukrainą ir raginti kitus tai daryti, nes artėja dar vienas sunkus žiemos laikotarpis“, – rašė vyskupas.
Dėkingumo ženklan jis įteikė popiežiui ikoną, tapytą Ukrainos vaikų iš šv. Martyno de Poreso centro Fastive, kurioje pavaizduoti Ukrainos gynėjo dukra ir berniukas iš rytų Ukrainos.
„Popiežius su džiaugsmu priėmė šią dovaną ir visus kvietimus“, – pažymėjo vyskupas V. Kryvyckis.
Vyskupas rašė, kad popiežius patikino ir toliau melstis bei daryti viską, kas įmanoma, kad karo siaubai kuo greičiau pasibaigtų.
Kaip praneša „Ukrinform“, popiežius Leonas XIV pripažino, kad Vatikano tarpininkavimo vaidmuo derybose dėl Rusijos karo prieš Ukrainą yra ribotas. Pasak jo, „taika yra vienintelis atsakymas“ – alternatyva „beprasmiam žmonių žudymui abiejose pusėse“.
Šventasis Sostas nuo karo pradžios deda reikšmingas pastangas „išlaikyti poziciją, kuri, kad ir kaip sunku, nepalaikytų nei vienos, nei kitos pusės, o būtų tikrai neutrali“, – pabrėžė pontifikas.
