Popiežius ir britų karalius surengė bendrą maldą

Tai įvyko per Vatikano žiniasklaidos tiesiogiai transliuotas pamaldas Siksto koplyčioje, kurioms vadovavo popiežius Leonas XIV.
Kiek anksčiau įvyko pirmasis 76 metų karaliaus ir jo sutuoktinės karalienės Camillos susitikimas su Leonu XIV, kuris popiežiumi buvo išrinktas gegužę, mirus popiežiui Pranciškui.
Kaip monarchas Charlesas III vadovauja Anglikonų bažnyčiai, kuri buvo įsteigta prieš 500 metų, kai anglų karalius Henrikas VIII atsiskyrė nuo Katalikų bažnyčios.
