JK karalius Karolis III vyksta valstybinio vizito į Vatikaną

Šis karaliaus vizitas bus istorinis – Karolis III taps pirmuoju JK monarchu, kuris viešai pasimels su popiežiumi praėjus 500 metų po bažnyčios skilimo.
Šis vizitas vyksta sunkiu laikotarpiu Britanijos monarchijai. Praėjusią savaitę, pasirodžius naujiems faktams apie karaliaus brolį princą Andrew, susijusį su liūdnai pagarsėjusiu JAV finansininku Jeffrey Epsteinu, jis atsisakė Jorko kunigaikščio titulo.
Tai bus pirmasis JK karaliaus ir karalienės Kamilos susitikimas su popiežiumi Leonu XIV, kuris buvo išrinktas gegužę mirus jo pirmtakui Pranciškui.
Ketvirtadienį Charlesas III kartu viešai pasimels su popiežiumi.
Tai bus pirmoji tokia religinė akimirka nuo laikų, kai tuometinis Anglijos karalius Henrikas VIII atsiskyrė nuo Katalikų Bažnyčios. Šį procesą jis inicijavo po to, kai popiežius atsisakė anuliuoti jo santuoką su Ispanijos princese Kotryna Aragoniete.
1961 metais karaliaus motina, velionė karalienė Elžbieta II, lankėsi Vatikane. Ji buvo pirmoji britų monarchė, kuri tai padarė nuo XVI amžiaus bažnyčios skilimo.
Bakingamo rūmai pranešė, kad šis dviejų dienų vizitas pažymės reikšmingą momentą santykiuose tarp Katalikų Bažnyčios ir Anglikonų Bažnyčios.
Ketvirtadienio ekumeninės pamaldos vyks Siksto koplyčioje, papuoštoje italų renesanso dalininko Michelangelo (Mikelandželo) freskomis. Jų metu bus sujungtos katalikų ir anglikonų tradicijos, daug dėmesio bus skiriama aplinkosaugai ir klimato kaitai.
„Istorinis įvykis“
„Tai istorinis įvykis visų pirma dėl to, kad karalius yra aukščiausiasis Anglikonų Bažnyčios valdytojas ir pagal įstatymą privalo būti protestantas“, – pareiškė Oksfordo Brukso universiteto teologijos profesorius Williamas Gibsonas (Viljamas Gibsonas).
„Nuo 1536 iki 1914 metų tarp Jungtinės Karalystės ir Šventojo Sosto nebuvo oficialių diplomatinių santykių, o misija į ambasadą buvo pertvarkyta tik 1982 metais“, – naujienų agentūrai AFP pareiškė jis.
Skelbiama, kad JK karališkoji pora taip pat dalyvaus ekumeninėse religinėse pamaldose Romoje, Švento Pauliaus bazilikoje. Tai bus simbolinio vizito, pabrėžiančio anglikonų ir katalikų bažnyčių ryšius, dalis.
Vizitas sutampa su Katalikų Bažnyčios jubiliejiniais metais, švenčiamais kas 25 metus ir pritraukiančiais milijonus piligrimų į Vatikaną.
Vizitas taip pat vyksta praėjus kelioms dienoms po to, kai pasirodė pomirtiniai Virginios Giuffre (Virdžinijos Džufrės) memuarai.
Britų transliuotojas BBC nurodė, kad V. Giuffre knygoje teigiama, jog ji su princu Andrew turėjo tris seksualinius kontaktus. Vienas jų, anot jos, buvo orgija, kurioje dalyvavo J. Epsteinas, JK princas ir „aštuonios kitos jaunos merginos“.
Tuo tarpu 76 metų karalius toliau gydomas nuo vėžio, apie kurį viešai buvo paskelbta 2024-ųjų pradžioje.
Tačiau Vatikane monarchas lankysis ne pirmą kartą.
Balandžio 9 dieną, likus kelioms savaitėms iki popiežiaus Pranciškaus mirties, Charlesas III ir Camilla per valstybinį vizitą Italijoje privačiai susitiko su juo.
