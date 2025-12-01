 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ant Vilniaus rotušės bus atidengta atminimo lenta su Vokietijos kanclerio žodžiais

2025-12-01 06:45 / šaltinis: BNS
2025-12-01 06:45

Ant Vilniaus rotušės pirmadienį bus atidengta atminimo lenta su Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo žodžiais.

Vilniaus rotušė. ELTA / Jonas Balčiūnas

Ant Vilniaus rotušės pirmadienį bus atidengta atminimo lenta su Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo žodžiais.

REKLAMA
2

F. Merzo citata „Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas. Vilniaus apsauga yra Berlyno apsauga“ nuskambėjo gegužės 22 dieną, kancleriui dalyvaujant Vokietijos ginkluotosios brigados inauguracijoje Lietuvoje.

Atminimo lenta bus pakabinta ant Vilniaus rotušės pastato iš Vokiečių gatvės pusės. Citata parašyta lietuvių ir vokiečių kalbomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atidengimo ceremonijoje dalyvaus Vilniaus meras Valdas Benkunskas, Vokietijos ambasadorius Cornelius Zimmermannas (Kornelijus Zimermanas), Vokietijos gynybos atašė Lietuvoje Hansas Joachimas Ruffas-Stahlis (Hansas Joachimas Rufas-Štalis), Vokietijos brigados Lietuvoje vadas bChristophas Huberis (Kristofas Huberis).

Kaip rašė BNS, 2002 metais ant Rotušės įamžinti tuomečio Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Georgo W. Busho (Džordžo V. Bušo) žodžiai: „Kiekvienas, pasirinkęs Lietuvą savo priešu, taps JAV priešu.“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų