TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis: panašu, kad yra sutarimas dėl dyzelino akcizų

2025-11-26 17:22 / šaltinis: BNS
2025-11-26 17:22

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigia, kad koalicija linkusi iki 2026 metų liepos nedidinti CO2 dedamosios ne tik dyzelinui, bet ir žemės ūkyje naudojamiems gazoliams, suskystintoms naftos dujoms bei buitiniam krosnių kurui.

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius

Nemuno aušros" pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigia, kad koalicija linkusi iki 2026 metų liepos nedidinti CO2 dedamosios ne tik dyzelinui, bet ir žemės ūkyje naudojamiems gazoliams, suskystintoms naftos dujoms bei buitiniam krosnių kurui.

„Su kolegomis „valstiečiais“ buvom parengę (įstatymo – BNS) projektą (dėl akcizų – BNS) dyzeliui, dujoms, tai panašu, kad yra sutarimas (taikyti mažesnį akcizo tarifą – BNS) iki liepos 1-os dienos“, – trečiadienį po koalicijos tarybos posėdžio teigė R. Žemaitaitis.

Jo teigimu, dėl pakeitimų valstybės biudžetas per pusę metų neteks virš 50 mln. eurų, tačiau mažesni mokesčiai paskatins tolimųjų reisų vairuotojus piltis kurą Lietuvoje.

„Iš bendro akcizo turėtumėm apie 30 milijonų nesurinkti, iš (akcizo – BNS) dujoms ir žaliajam kurui – dar 24 mln. eurų. Tai iki liepos 1-os dienos planuotumėm biudžeto netekimą 54 milijonus. Bet, žinant tai, kad 12 proc. krito bendro kuro pardavimas (šiemet – BNS) ir tai, kad kuras nedidės 12 centų (...), o didės tik 4 centais, tai tikėtina, kad tolimųjų reisų vairuotojai, tranzito įmonės pilsis čia kurą. Tada daugiau surenkam gyventojų pajamų mokesčio ir pridėtinės vertės mokesčio“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.

Politikas pridūrė, kad jei ši akcizų politika duotų teigiamą poveikį, ji būtų pratęsta dar šešiems mėnesiams – iki 2026 metų pabaigos.

„Valstiečių“ atstovas Valius Ąžuolas pabrėžė, kad šis sprendimas būtų ypač svarbus regionams, kuriuose plačiai naudojamos suskystintos naftos dujos ir nėra kitų alternatyvų.

„Regionai neturi kitos alternatyvos, ką naudoti (nei suskystintas naftos dujas – BNS). Kai konservatoriai trims mėnesiam buvo drastiškai tą mokestį padidinę, regionų įmonės tris mėnesius dirbo į nuostolį. Šiai dienai tos įmonės sako, kad jeigu mes nesustabdysime šito (akcizo – BNS) didėjimo, tai dalis įmonių turės užsidaryti, nes gamtinių dujų jie neturi ir alternatyvų neturi”, – po koalicinės tarybos posėdžio akcentavo V. Ąžuolas.

Kaip šią savaitę rašė BNS, Seimas nusprendė tęsti diskusijas dėl Vyriausybės siūlymo kitąmet mažiau nei planuota didinti dyzelino akcizą – keturiais, o ne 10 centų už litrą.

Tokioms Akcizų įstatymo pataisoms anksčiau lapkritį nepritarė vienintelis jas svarstęs Seimo Biudžeto ir finansų komitetas.

Jei parlamentas būtų pritaręs jo pozicijai, dyzelino akcizas nuo sausio didėtų 10 centų, o valstybė gautų dar apie 61 mln. eurų pajamų. Pritarus Vyriausybės siūlymui akcizas didėtų mažiau – 4 centais. 

Įstatymo pakeitimų svarstymą tęs Ekonomikos komitetas, o parlamentas vėl juos svarstys gruodžio 9 dieną.

Vyriausybė nuo kitų metų siūlo padidinti pastoviąją dyzelino akcizo dalį, bet nedidinti kintamosios dalies – CO2 dedamosios. Pastovioji akcizo dalis didėtų nuo 466 iki 500 eurų už 1 tūkst. litrų, o kintamoji liktų tokia pat – 53,6 euro. Taigi, bendras akcizas didėtų 6,5 proc. – nuo 519,6 iki 553,6 euro. 

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas yra sakęs, kad šiemet pajamų iš dyzelino akcizo surenkama mažiau nei planuota, o šio kuro vartojimas yra apie 10 proc. mažesnis nei pernai, kai planuotas – tik 6 procentais.

