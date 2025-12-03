Benediktas Vanagas: „Lenktynės – aikštelė inovacijų testams“

„Nors šiemet nenustebinome bolido atnaujinimais, startuosime su evoliucionavusiu Toyota GR DKR Hilux bolidu. Dėl visiems žinomų priežasčių, šių metų pradžioje nepavyko maksimaliai ištestuoti „EVO“ atnaujinimo. Tačiau ateinančiam Dakarui Hiluxas ne tik vis dar turi šį pagerinimą, bet jo komplektacija nepriekaištingos būsenos – kaip visiškai naujo“, – sako Benediktas Vanagas, 14-ąjį kartą Dakare startuojantis pilotas.
Įdomus faktas – sportinis automobilis kaip feniksas kasmet atgimsta iš naujo, t.y. galima turėti naujausią bolido versiją išlaikant tą patį automobilio rėmą, tačiau keičiant ir perrenkant vidaus detales. Tai įmanoma tol, kol į rinką paleidžiamas revoliucinis gamyklos sprendimas – toks, kurio nebeįmanoma atkartoti, todėl reikia keisti visą karkasą.
Dakare – naujasis sportinis „Toyota DKR GR Hilux“
2026 m. Dakare gamyklinė „Toyota Gazoo Racing“ komanda startuos su keturiais naujausiais, ką tik iš gamyklos išriedėjusiais bolidais.
„Kodėl Dakare? Nes tai geriausia aikštelė testuoti naujausias specifikacijas. Komandos čia įveiks apie 5 000 km greičio ruožų. Šie bolidai sukonstruoti pagal naujausius FIA reikalavimus – dar didesnis dėmesys saugumui ir patobulinti naujų gamintojų sprendimai. Kovos lauke akylai stebėsiu naujojo Hilux pasirodymą“, – sako B. Vanagas.
Dakaras tik pirma stotelė. Gamyklinė „Toyota Gazoo Racing“ komanda testuos naujus bolidus Pasaulio ralio reidų čempionato (W2RC) etapuose. Išbandymai laukia skirtinguose žemynuose: Europoje, Pietų Amerikoje, Afrikoje bei Artimuosiuose Rytuose.
Ar pakeitimai verti dėmesio?
Visiškai naują DKR GR Hilux sukūrė „Toyota“ partnerio „Overdrive“ inžinieriai Christianas Loriaux ir Glynas Hallas – buvusio modelio kūrėjas. Pradžioje automobilį eksploatuos TGR W2RC komanda, o Gazoo Racing satelitinėms bei privačioms komandoms jis bus prieinamas nuo 2026 m. antrosios pusės.
Naujasis modelis turi naują vamzdinį rėmą, užtikrinantį didesnį sukimo standumą, mažesnį svorį ir pagerintą aptarnavimo prieinamumą – tai itin svarbu tokiose lenktynėse kaip Dakaras, kur greitas remontas gali būti lemiamas. Bolide taip pat sustiprinta transmisija, sukurta atlaikyti ekstremalias apkrovas ir padedanti pasiekti didesnį greitį bei patvarumą.
B. Vanagas užsimena, kad kitą sezoną komandos bazę Vilniuje turėtų pasiekti minėtas naujausios kartos sportinis Hilux. „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandai rezervuotas važiuoklės rėmo (šasi) numeris 007.
„Hilux“ naujiena ir miestų gatvėms
Vos prieš mėnesį buvo pristatytas ir devintos kartos, nesunaikinamo reputaciją turintis „Toyota Hilux“, skirtas riedėti miestų gatvėmis. Be 48V Hybrid versijos, pirmą kartą istorijoje ir pilnai elektrinis.
Naujojo „Hilux“ išvaizda gerokai pasikeitė. Panašu, kad įkvėpimas ateina iš dabartinio „Land Cruiser“ visureigio – masyvus ir tvirtas. Perdarytas priekinis ir galinis dizainai, aukštesnė priekinė dalis ir atnaujintos stilistinės detalės, t.y. naujos grotelės, visiškai LED žibintai ir ryškus „Toyota“ užrašas ant galinių durelių bei grotelių.
Iki 14-ojo Dakaro lieka 30 dienų
Dakaro ralis vyks sausio 3-17 dienomis, startas ir finišas numatyti šalia Raudonosios jūros pakrantėje esančio Janbu uostamiesčio. Šiemet B. Vanagas startuoja drauge su navigatoriumi Aisvydu Paliukėnu 216-uoju numeriu. B. Vanagas yra daugiausiai kartų Dakare startavęs bei aukščiausią rezultatą automobilių kategorijoje pasiekęs lietuvis.
