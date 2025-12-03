Vilniuje – „Nordic“ vandensvydžio lygos kovos: sostinės klubas sieks įveikti grupės etapą

„Nordic“ lyga organizuojama aštuntą kartą. Būtent Vilniaus „Delfinas“ buvo vienas iš lygos steigėjų, o antrajame turnyre vilniečiai tapo vicečempionais. Beje, tuomet finale „Delfinas“ pralaimėjo būtent Lodzės ekipai, su kuria teks išmėginti jėgas ir šį savaitgalį.
Šios lygos augimas yra išties įspūdingas. Jeigu pirmajame „Nordic“ lygos sezone dalyvavo aštuonios komandos, tai šiais metais jų varžysis net 34. Pati dalyvių geografija iš keletos Šiaurės Europos šalių išaugo iki viso Senojo žemyno.
Lygoje iš viso varžysis ekipos net iš 18 valstybių, tarp kurių yra ir gana stiprias vandensvydžio tradicijas turinčios Ispanija, Italija ar Rumunija. Šeši klubai turi vietas antrajame etape, o likusios 28 varžysis septyniose atrankos grupėse.
Turnyrą Vilniuje „Delfinas“ pradės šeštadienį 11.30 val. akistata su „Leinster Water Polo“ klubu. 18.30 val. laukia akistata su „Kuhat“ vandensvydininkais. Sekmadienį 11.45 val. vilniečiai užbaigs turnyrą rungtynėmis su Lodzės komanda.
„Šie metai buvo sunkūs, nes po šešerių metų bendradarbiavimo praradome Vilniaus savivaldybės paramą pagal aukšto sportinio meistriškumo programą. Džiugu, kad bent pavyko gauti savivaldybės paramą rengiant šį artėjantį turnyrą, – kalbėjo Vilniaus klubo treneris Nerijus Papaurėlis. – Mūsų komanda yra atjaunėjusi, daugiausiai besiremianti Vilniaus žaidėjais. Turime sudėtyje Vilniuje studijuojantį italą bei du Lietuvoje gyvenančius ukrainiečius. Tikimės turėti gerą patirtį ir pakovoti dėl patekimo į kitą etapą.“
Vilniečių ambicijas riboja finansinės galimybės, mat kitiems metams, neturint miesto paramos, biudžetas dar nėra surinktas, o „Nordic“ lygoje pasirodymą po pirmojo etapo gali tęsti visos komandos – po dvi stipriausias grupių komandas pateks į antrąjį etapą, o likusios ekipos galės žaisti „Trophy“ turnyre. Jame praėjusiais metais „Delfinas“ užėmė antrąją vietą.
„Sunku prognozuoti kaip seksis šiais metais, nes pati lyga labai sustiprėjusi, dalyvauja daug komandų. Kol kas visos mintys tik apie turnyrą Vilniuje. Lodzės komanda yra daugkartinė Lenkijos čempionė, turinti daug patyrusių žaidėjų. Matėme, kad komanda pasipildė žaidėjais iš kitų Lenkijos klubų, todėl, galima sakyti, kad tai bus beveik Lenkijos rinktinė. Neturime informacijos apie „Leinster Water Polo“ ekipą. Tai veikiausiai bus šio Airijos regiono rinktinė. „Kuhat“ yra nuolatinė Suomijos čempionato prizininkė, todėl lengvų kovų tikrai nesitikime. Bet kokiu atveju, kelsime tikslą patekti į kitą etapą“, – pabrėžė N. Papaurėlis.
„Nordic“ lygos atrankos turnyras Vilniuje – reta galimybė Lietuvoje gyvai išvysti tarptautinio lygio vandensvydį.
„Turime puikų Lazdynų baseiną, kuriame tokio lygio varžybos turi vykti. Tai labai gera proga jauniesiems žaidėjams bei visiems vandensvydžio gerbėjams pamatyti tarptautinio lygio kovas. Kviečiame visus palaikyti Vilniaus komandą, nes žiūrovų parama žaidėjams visada suteikia įkvėpimo“, – sakė N. Papaurėlis.
„Nordic“ lygoje varžysis ir Lietuvos čempionė Elektrėnų „Žaibo“ komanda. Ji dalyvaus atrankos turnyre Espo (Suomija), kur susitiks su Espo „Cetus“, „SSK Slagelse“ (Danija) bei Stokholmo „SK Neptun“ (Švedija) ekipomis.
