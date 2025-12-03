Dominuojančios „Eglės“ rankininkės čempionėms išrašė trečią pralaimėjimą iš eilės

Namuose žaidusios „Eglės“ rankininkės nugalėjo „Cascada-HC Garliava SM“ ekipą 35:32 (17:15).
Praėjusio sezono finalininkių dvikovoje šeimininkės savo sąlygas aikštelėje diktavo beveik visas rungtynes. Viešnioms tik kartą pavyko persverti rezultatą savo naudai pirmo kėlinio pabaigoje. Įpusėjus antram kėliniui „Eglė“ atitrūko penkiais įvarčiais ir persvarą išlaikė iki finalinės sirenos.
„Pergalę lėmė geresnė metimų realizacija, nes mes atakavome taikliau už varžoves. Su puolimu kaip ir viskas gerai, bet žaidimas gynyboje ne itin tenkino. Rungtynės buvo tarsi linksmieji kalneliai. Tai mes laimim atkarpą, tai varžovės. Džiugu, kad mes daugiau laimėjome tokių atkarpų. Daug energijos suteikė ir žiūrovų palaikymas, nes žaidžiant namuose norisi nudžiuginti savo sirgalius pergale“, – komentavo „Eglės“ treneris Karolis Kaladinskas.
Nugalėtojoms po 8 įvarčius pelnė Beatričė Ruseckaitė, Greta Makovskytė ir Gabija Nievaitė, 5 įvarčius prie pergalės pridėjo Silvija Mackonytė, 4 įvarčius įmetė Dovilė Navikaitė. „Eglės“ vartininkė Evita Žilionytė atrėmė 11-a metimų iš 40-ies (28 proc.).
Garliavos komandai 15-etė Altėja Ustilaitė pelnė 11 įvarčių, Gabrielė Vėgėlytė įmetė 6 įvarčius, Martyna Vaitkutė – 5, Mantė Voskresenskaja – 4, Emilė Aglinskaitė – 3. Vartininkė Saulė Česnulevičiūtė atrėmė 10-imt metimų iš 42-iejų (24 proc.).
„Buvo gera kova. Abi komandos kovojo iki galo ir tokios rungtynės jaunoms žaidėjoms yra puiki patirtis ateities kovoms. „Eglė“ daugiau kontroliavo rungtynes, bet ir mes turėjome savo šansą. Galiausiai, visi kartu matome kur dabar esame ir ką turime taisyti savo žaidime“, – sakė „Cascada-HC Garliava SM“ komandą treniruojantis kroatas Josipas Stokičius, kuris rungtynėse su lyderėmis turėjo verstis be puolimo lyderių Karolinos Sparnauskaitės ir Martynos Ustilaitės.
Visas šešias pergales iškovojusi „Eglė“ turi 12 taškų ir dviem taškais lenkia artimiausią persekiotoją Panevėžio „HC Kova-PSC/RSSG“ komandą. Trečią vietą užima 6 taškus iškovojęs Kauno „Žalgiris“.
Titulą ginanti „Cascada-HC Garliava SM“ komanda per 5 rungtynes surinko 4 taškus ir yra ketvirtoje pozicijoje. Dviem taškais nuo čempionių atsilieka laipteliu žemiau esantis Klaipėdos „Dragūnas“. Paskutinėje vietoje – visas šešerias rungtynes pralaimėjusi ir taškų dar neiškovojusi Vilniaus SM „Sostinės tauras-VHC“ komanda.
„Sezonas prasidėjo tikrai įspūdingai, bet tam tikrais atvejais reikėjo ir sėkmės. Aišku, daugiausia rezultatai atspindi treniruočių procesą. Tik dėl įdėto darbo treniruotėse mes įgijome gerą sportinę formą ir esame čempionato viršūnėje. Bet kiekvieną dieną turime gerinti žaidimą, nepaisant to, jog iš ritmo šiek tiek išmuša dideli tarpai tarp rungtynių tiek dėl tvarkaraščio, tiek dėl Lietuvos rinktinės rungtynių. Norisi stoti į nuolatinį ritmą, nors tai gan sudėtinga. Todėl dar labiau sveikinu savo komandą ir sirgalius su pergale prieš čempiones ir tikimės, kad ta pergalių serija nenutrūks kuo ilgiau, o gal net ir iki pat sezono pabaigos“, – teigė K. Kaladinskas.
Kitas LMRL turas vyks jau gruodžio 6 d. Aukštaitijos sostinėje susitiks čempionate pirmaujančios „Kovos“ ir „Eglės“ rankininkės, „Žalgiris“ namuose priims „Dragūną“, o „Sostinės tauras-VHC“ savo aikštelėje sieks pirmų taškų kovoje su „Cascada-HC Garliava SM“.
