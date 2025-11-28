Istorinė pergalė ir skaudus pralaimėjimas: Lietuva prieš lemiamą mūšį su Vengrija išlaiko galimybę žengti į pusfinalį

Istorinė pergalė prieš Nyderlandus – 2:0
Dienos pirmoje dvikovoje Lietuvos rinktinė pademonstravo brandų, užtikrintą žaidimą ir nugalėjo Nyderlandų komandą rezultatu 2:0 (6:3, 8:4). Tai – pirmoji oficiali Lietuvos pergalė Europos čempionato istorijoje.
Lietuviai dominavo tiek gynyboje, tiek puolime. Edgaras Čiaplinskas pelnė 7 įvarčius, solidžiai dirbo tiek aikštėje, tiek vartuose, tačiau ryškiausia figūra tapo Mažvydas Butkevičius, kurio 3 įvarčiai ir tvirta gynyba buvo svarbus ramstis komandai.
Po dvikovos būtent Mažvydas Butkevičius buvo išrinktas geriausiu rungtynių žaidėju, o jo žodžiai tapo tikru įkvėpimu rinktinei ir sirgaliams:
„Labai smagu, kai rinktinė pirmą kartą dalyvauja ir pirmą kartą laimi. Dar reikia laimėti dvejas rungtynes“, – po istorinės Lietuvos pergalės teigė Mažvydas Butkevičius.
Vakarinis iššūkis prieš Kroatiją – pritrūko sėkmės
Vakare lietuviai susidūrė su rungtynėms gerai pasiruošusia Kroatijos komanda. Nors kova buvo lygiavertė, Kroatija pasinaudojo keliomis klaidomis ir laimėjo rezultatu 1:2 (12:6, 6:10, 3:4).
Solidžiai rungtynes pirmajame sete pradėję lietuviai stabtelėjo, o kroatų lyderiai perėmė antro seto kontrolę į savo rankas. Trečiame sete nei viena komanda nebuvo pranašesnė – pačioje rungtynių pabaigoje lietuviams tiesiog pritrūko sėkmės, kuri nusišypsojo kroatams.
Ryškiausias lietuvių žaidėjas šiose rungtynėse vėl buvo Edgaras Čiaplinskas, pelnęs 8 įvarčius.
Lemtinga diena – viskas spręsis šiandien
Po pergalės ir pralaimėjimo antrąją čempionato dieną Lietuvos padėtis grupėje komplikavosi, tačiau vis dar išliko pakankamai gera potencialiai kovai dėl medalių. Po vakarykštės norvegų pergalės prieš Vengriją paskutinėse dienos rungtynėse, teoriškai lietuviai savo grupėje vis dar turi šansų užimti pirmą vietą ir šis scenarijus yra pakankamai realus.
Šiandien, paskutinę grupių etapo rungtynių dieną, laukia lemiama dvikova su Vengrija. Šį susitikimą būtina laimėti, kitaip kalbėti apie patekimą į pusfinalį nebus įmanoma. Jeigu lietuviai laimėtų 2:0, Nyderlandai nugalėtų kroatus, o kroatai – norvegus, Lietuvos rinktinei tokie rezultatai nutiestų tiesiausią kelią pusfinalio link iš pirmos vietos grupėje.
Patekti į pusfinalį lietuviai gali ir iš antros vietos grupėje. Čia taip pat yra mažiausiai du scenarijai, kuriems susiklosčius lietuviai žengtų tolyn.
Kitoje grupėje situacija daug paprastesnė: Portugalijos ir Prancūzijos rinktinės jau yra užsitikrinusios vietą pusfinalyje. B grupės lyderiai laimėjo abejas rungtynes prieš Ispanijos ir Rumunijos komandas, todėl šiandien tarpusavio rungtynėse kausis dėl pirmos vietos.
Į pusfinalį patenka po dvi pirmas vietas savo grupėse užėmusias komandas. Trečioje vietoje abiejose grupėse likusios rinktinės sekmadienį žais dėl 5-6 vietų, likusios – dėl 7-9 vietų. Visos keturios į pusfinalį patekusios komandos ne tik stos į kovą dėl čempionų titulo, bet ir įgis teisę kitais metais Egipte dalyvauti pasaulio rankinio vežimėliuose čempionate.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!