FIFA sprendimas sušvelninti Ronaldo diskvalifikaciją kelia pasipiktinimą: varžovai ketina kreiptis į Sporto arbitražo teismą

Pasak šaltinių, rinktinės, kurios turės žaisti prieš Portugaliją, gali pateikti ieškinį Sporto arbitražo teismui siekdami panaikinti prieštaringai vertinamą diskvalifikaciją ir palikti galioti pradinę bausmę.
Priminsime, jog portugalas buvo nubaustas raudona kortele už smūgį Airijos rinktinės gynėjui Dara O‘Shea. Iš pradžių teisėjas skyrė už šį veiksmą geltoną kortelę, tačiau paragintas peržiūrėti epizodą pakeitė sprendimą į raudoną kortelę.
FIFA neseniai paskelbė drausminį nuosprendį, kuriuo skyrė trejų rungtynių diskvalifikaciją, tačiau dvejos iš jų atidėtos vienerių metų bandomajam laikotarpiui. Tai reiškia, jog C. Ronaldo turės atlikti likusią bausmę tik tuo atveju, jei nurodytu laikotarpiu vėl nusižengs.
Tuo tarpu C. Ronaldo jau atliko privalomą vienerių rungtynių diskvalifikaciją, kai praleido pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Armėnija, kuriose portugalai šventė įspūdingą pergalę rezultatu 9:1.
