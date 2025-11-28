 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

FIFA sprendimas sušvelninti Ronaldo diskvalifikaciją kelia pasipiktinimą: varžovai ketina kreiptis į Sporto arbitražo teismą

2025-11-28 13:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 13:20

FIFA gali sulaukti nemalonumų po to, kai nusprendė sušvelninti Portugalijos rinktinės žvaigždės Cristiano Ronaldo diskvalifikaciją ir leisti jam žaisti pirmose dvejose pasaulio 2026 m. futbolo čempionato rungtynėse.

Cristiano Ronaldo | Scanpix nuotr.

FIFA gali sulaukti nemalonumų po to, kai nusprendė sušvelninti Portugalijos rinktinės žvaigždės Cristiano Ronaldo diskvalifikaciją ir leisti jam žaisti pirmose dvejose pasaulio 2026 m. futbolo čempionato rungtynėse.

REKLAMA
0

Pasak šaltinių, rinktinės, kurios turės žaisti prieš Portugaliją, gali pateikti ieškinį Sporto arbitražo teismui siekdami panaikinti prieštaringai vertinamą diskvalifikaciją ir palikti galioti pradinę bausmę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priminsime, jog portugalas buvo nubaustas raudona kortele už smūgį Airijos rinktinės gynėjui Dara O‘Shea. Iš pradžių teisėjas skyrė už šį veiksmą geltoną kortelę, tačiau paragintas peržiūrėti epizodą pakeitė sprendimą į raudoną kortelę.

REKLAMA
REKLAMA

FIFA neseniai paskelbė drausminį nuosprendį, kuriuo skyrė trejų rungtynių diskvalifikaciją, tačiau dvejos iš jų atidėtos vienerių metų bandomajam laikotarpiui. Tai reiškia, jog C. Ronaldo turės atlikti likusią bausmę tik tuo atveju, jei nurodytu laikotarpiu vėl nusižengs.

Tuo tarpu C. Ronaldo jau atliko privalomą vienerių rungtynių diskvalifikaciją, kai praleido pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Armėnija, kuriose portugalai šventė įspūdingą pergalę rezultatu 9:1.  

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų