Justina Mikulskytė Tunise prasimušė į pusfinalį

Pirmasis setas lietuvei prasidėjo sunkiai (0:3). J. Mikulskytė panaikino deficitą (3:3), bet vėliau dar kartą paleido britę į priekį (3:5). Devintajame geime R. A. Stoiber savo padavimų metu buvo per tašką nuo laimėto seto, tačiau J. Mikulskytė dramatiškai išsigelbėjo. Vienuoliktajame geime lietuvė pirmą kartą šiame mače perėmė iniciatyvą (6:5). Visgi, savo padavimais lietuvė seto neužbaigė ir turėjo žaisti pratęsimą. Jame R. A. Stoiber net 3 kartus atsitiesė po pralaimėtų taškų savo padavimų metu ir atlaikė 2 „set pointus“. Visgi, trečias „set pointas“ buvo lemtingas.
Antrojo seto pradžioje R. A. Stoiber dar bandė priešintis J. Mikulskytei ir turėjo vieną „break pointą“, bet jo nerealizavo. Tuo tarpu J. Mikulskytė laimėjo visas varžovės padavimų serijas.
Lietuvė pelnė 14 WTA vienetų reitingo taškų ir 1428 JAV dolerius. Pusfinalyje J. Mikulskytė susitiks su amerikiete Carolyn Ansari (WTA-368).
ITF serijos moterų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.
