Europos IQFOIL čempionatas Lietuvos atstovams baigėsi paskutinę dieną taip ir nesulaukus vėjo

„Sakyčiau tai buvo nepavykęs čempionatas. Nepavyko nei įgyvendinti išsikeltų tikslų, nei pasiekti norimų rezultatų. Buvo daug iššūkių – ir psichologinių, ir fizinių: ilgos dienos ant vandens, dideli sąlygų pokyčiai, mažai lenktynių. Su tuo tikrai nėra lengva susidoroti. Turėjom daug lenktynių prie labai silpno vėjo, kas vis dar yra mano silpnoji pusė. Bet, kaip sakoma, daugiau išmoksti iš savo pralaimėjimų, nei iš laimėjimų“, – po finišo dalinosi Rytis Jasiūnas.
Jis galutinėje įskaitoje po 5 dienų ir 10 lenktynių bendroje įskaitoje užėmė 30 poziciją tarp 89 sportininkų iš 29 valstybių. Taip pat Lietuvai atstovaujantis Juozas Bernotas galutinėje įskaitoje užėmė 43 poziciją.
„Apibendrinant, Europos čempionatas prasidėjo tikrai neblogai – pavyko patekti į auksinį laivyną (stipresniųjų buriuotojų pusę). Tačiau antra čempionato pusė sekėsi sunkiau. Besikeičiantis vėjas, nepastovios bangos kėlė daug iššūkių. Tikėjomės, kad tų lenktynių bus pakankamai, kad pavyks pasitaisyti, tačiau dėl netinkamų oro sąlygų, dėl per silpno vėjo, daugiau lenktynių įvykdyti nepavyko. Tai šiek tiek apmaudu, kad pagerinti rezultatų nepavyko“, – teigė J. Bernotas.
Iš viso per penkias čempionato dienas įvyko kone dvigubai mažiau lenktynių nei įprasta IQFOIL čempionatuose. Net dvi iš penkių dienų dėl silpno, nepastovaus vėjo organizatoriams pavyko įvykdyti tik po vienerias lenktynes. Paskutiniąją dieną lenktynės apskritai neįvyko.
Tiesa, sportininkams tai reiškė įtampos pilnas dienas tiek ant vandens, tiek ant kranto laukiant pasitaisančių sąlygų ir galimybės stoti prie starto linijos.
Šiandien IQFOIL čempionate vyks Medalių lenktynės, kur dėl medalių ir čempionato titulų varžysis dešimt geriausiai iki šiol pasirodžiusių sportininkų.
Europos IQFOIL čempionatas vyko Italijoje, Sicilijoje, Sferracavallo miestelyje lapkričio 24-29 dienomis. Čempionato rezultatus galima rasti paspaudus ČIA.
