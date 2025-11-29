JAV triuškinamai pradėjo PČ atranką, Jamaika pateikė staigmeną

A grupėje užtikrintai prisistatė Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinė (1/0), išvykoje 102:67 (31:20, 28:18, 16:16, 27:13) sutriuškinusi Nikaragvą (0/1).
Ryškiausiu rungtynių veidu tapo 135 Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) mačus sužaidęs MarJonas Beauchampas – 24 minutės, 24 taškai (5/7 dvitaškių, 4/6 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 3 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, 2 blokai, pražanga ir 28 naudingumo balai.
4 taškus prie pergalės pridėjo buvęs Vilniaus „Wolves“ aukštaūgis Garrisonas Brooksas.
JAV rinktinė dominavo tritaškius mesdama tik 31 procento taiklumu (12/39) ir kovą dėl kamuolių pralaimėjusi 38:49.
Šeimininkams 26 taškus pelnė Norchadas Omieras (10/2 dvitaškių, 14 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam., 6 klaidos).
B grupėje staigmeną pateikė Jamaika (1/0), namie 92:90 (26:26, 26:31, 24:11, 16:22) palaužusi Puerto Riką (0/1).
Prieš lemiamą jamaikiečių ataką rezultatas buvo lygus (90:90), o Chase’as Audige’as nepataikė iš toli, tačiau laiku ir vietoje atsidūręs Kofi Cockburnas nusiėmė kamuolį puolime bei su sirena pelnė pergalingus taškus.
Japonijoje žaidžiantis 213 cm ūgio vidurio puolėjas dominavo viso mačo metu – 30 minučių, 26 taškai (12/14 dvitaškių, 2/5 baudų metimų), 15 atkovotų ir 4 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, 4 klaidos, 2 pražangos ir 34 naudingumo balai.
Jamaikiečiai laimėjo pataikę vos 6 tritaškius iš 24 (25 procentų tikslumas).
Vasarą Jamaikos rinktinė gali būti dar pavojingesnė – prie jos prisijungti gali 24,5 taško Majamio „Heat“ gretose renkantis Normanas Powellas bei dvyniai Ausaras (Detroito „Pistons“) ir Amenas (Hjustono „Rockets“) Thompsonai.
Svečiams 17 taškų surinko Christopheris Ortizas (3/5 tritaškių, 7 atk. kam.), 14 – lietuviškąjį Atėnų AEK papildęs Gianas Clavellas (1/7 dvitaškių, 4/10 tritaškių).
Kiti rezultatai:
A grupė: Meksika (0/1) 85:92 Dominikos Respublika (1/0)
B grupė: Bahamai (0/1) 75:111 Kanada (1/0)
C grupė: Čilė (0/1) 66:82 Brazilija (1/0)
Kolumbija (1/0) 80:78 Venesuela (0/1)
D grupė: Kuba (0/1) 68:80 Argentina (1/0)
Panama (0/1) 60:93 Urugvajus (1/0)
