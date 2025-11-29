 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Galingas Antetokounmpo sugrįžimas nepadėjo „Bucks“ išvengti septintos nesėkmės iš eilės

2025-11-29 10:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-29 10:25

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) dar gilesne tapo Milvokio „Bucks“ (8/12) duobė.

G.Antetokounmpo neišgelbėjo Milvokio ekipos (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) dar gilesne tapo Milvokio „Bucks" (8/12) duobė.

0

Viskonsino klubas net ir sulaukęs lyderio išvykoje 109:118 (37:33, 25:28, 26:31, 21:26) nusileido Niujorko „Knicks“ (12/6).

Pusantros savaitės dėl kirkšnies traumos nežaidęs Giannis Antetokounmpo grįžo ant parketo ir padėjo „Bucks“ laimėti pirmąją mačo pusę (62:61). Vis dėlto likusi rungtynių dalis priklausė šeimininkams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtojo kėlinio pradžioje „Knicks“ susikrovė dviženklę persvarą – 101:88. Vėliau ši aptirpo, bet pergalingame kelyje išlaikiusiais epizodais tapo Mileso McBride’o tritaškis ir Jaleno Brunsono dvitaškis su pražanga.

J.Brunsonas per 39 minutes pelnė 37 taškus (8/15 dvitaškių, 4/6 tritaškių, 9/10 baudų metimų), surinko atkovotą, perimtą ir 3 prarastus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus bei 2 pražangas.

„Knicks“ kovą dėl kamuolių laimėjo 44:35 ir dažniau gavo baudų metimus (28/33 prieš 17/25), tad atsilaikė net ir „Bucks“ tritaškius verčiant 44 procentų tikslumu (18/41).

Galingai grįžęs G.Antetokounmpo per 28 minutes surinko 30 taškų (10/12 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 10/14 baudų metimų), 15 atkovotų, perimtą ir 3 prarastus kamuolius, 8 rezultatyvius perdavimus bei 5 pražangas.

Graiko vedami „Bucks“ suklupo jau septintąjį kartą paeiliui.

Tai buvo tiesioginis mūšis dėl vietos NBA taurės ketvirtfinalyje – „Knicks“ (3/1) užėmė pirmąją vietą Rytų konferencijos C grupėje, o „Bucks“ (2/2) liko treti ir pasirodymą turnyre baigė.

Namie liekantys „Knicks“ lauks svečių iš Toronto, „Bucks“ savo arenoje priims Bruklino „Nets“ (3/15).

„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 30 (10/12 dvitaškių, 15 atk. kam., 8 rez. perd.), Kyle’as Kuzma 20 (4/5 tritaškių, 4/4 dvitaškių), A.J.Greenas 18 (6/12 tritaškių, 5 atk. kam.), Ryanas Rollinsas 13 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 3/5 tritaškių), Mylesas Turneris 10 (2/7 tritaškių).

„Knicks“: Jalenas Brunsonas 37 (4/6 tritaškių, 5 rez. perd.), Milesas McBride’as (5/7 tritaškių) ir Joshas Hartas (0/4 tritaškių, 15 atk. kam., 7 rez. perd.) po 19, Mikalas Bridgesas 14, Karlas-Anthony Townsas 9 (10 atk. kam., 4 rez. perd., 2/8 metimų).

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

