Dirkstys po pergalės prieš Ozols meta iššūkį Maslobojevui: „Kur jis yra?“

D. Dirkstys tapo šeštuoju UTMA čempionu. Svorio kategorijos iki 77 kg čempionu „UTMA 15“ turnyre tapo Mantvydas Perednis (5-2 UTMA), svorio kategorijos iki 63,5 kg čempionu yra Dovydas Levickis, iki 67 kg – Vitas Karosas, iki 75 kg – Nikola Cvetkovičius, o iki 81 kg – Mindaugas Narauskas.
„Smagu, faina, – apie jausmą būti UTMA čempionu spaudos konferencijoje sakė D. Dirkstys.
– Ar nustebintas buvai R. Ozols pasipriešinimu?
– Žinojau, kad tai nebus lengva kova, labai daug žmonių jį nurašė. Kai pradėjau kovoti, jau jį matydavau visur. Žinojau, kad jis geras ir turi charakterį, bet taip pat žinojau, kad aš esu už jį geresnis.
– Kaip įvertintum save dešimtbalėje sistemoje?
– Įvertinčiau šešetu. Tikrai galėjau geriau, buvo klaidų, peržiūrėsime jas ir ištaisysime. Buvau išvažiavęs į Tailandą, kai su treneriu sustatai pasiruošimą, gaunasi geriau nei ten nuvažiavus. Dariau bendras treniruotes ir maišiausi į jų planą, todėl manau, kad patrukdė tam tikros detalės mano apsiruošimui. Buvo stiprios kardio treniruotės ir jaučiau, kaip mano jėga nukrito. Plius turėjau sulūžusią nugarą, draugą laidojau prieš dvi savaites – susidėjo detalės.
– Ar jautiesi pasiruošęs jau stoti į kovą su Sergejumi Maslobojevu?
– Duokite jį man sausį. Kur jis yra?
– Tas iškritimas iš ringo kažkokių padarinių padarė?
– Labai skaudžiai iškritau, daug skaudžiau nei kažkas, ką būčiau gavęs per kovą. Kai atšalo kūnas, vis labiau jaučiu – koja yra išsijungus, kažkas šonkauliams. Bet pakilau, supratau, kad iš adrenalino išjudėsiu, tačiau tai įtakojo kovą, nes į ringą įlipau nebetoks, koks buvau.
– Ką manai pretendentą į čempiono diržą?
– Galbūt atveškite iš WAKO čempionato svorio kategorijos iki 86 kg laimėtoją (į finalą pateko vokietis Cemalas Ozturkas, nugalėjęs lietuvį Ričardą Kulį bei kroatas Vito Kosaras, – aut. past.). Jis tapo pasaulio čempionu, nes aš turėjau rimtesnių reikalų – pasiimti diržą, kas yra tikrai rimčiau, nei kažkokio čempionato aukso. Jeigu jis galvoja, kad yra pasaulio čempionas, tai ne – jis yra vicečempionas.
– Kaip vertinti Egidijaus Kavaliausko ir Samuelio Molinos kovą?
– Manau, kad Egidijus laimėjo tą kovą, puikiai pasirodė. Aišku, nėra smagu, kai pralaimi artimoje kovoje. Kaip ir matėme WAKO pasaulio čempionate – nemačiau, kad nors vienas lietuvis pralaimėtų, visus nuteisėjavo.
– Naglis Kanišauskas buvo arenoje, gal spėjai pabendrauti?
– Nemačiau jo. Buvau sutikęs Sergejų Maslobojevą, nuėjau pasisveikinti, bet jis nedavė rankos. Kodėl jis taip asmeniškai priėmęs? Jeigu jam kažkas neaišku, galime sausį išsiaiškinti.
– Tu kaip kovotoją S. Maslobojevą gerbi?
– Žinoma, jis mūsų šalyje yra vienas geriausių savo pasiekimais. Bet aš atėjau perimti šį titulą. Kiek jis dar turi? Tris kovas? Metus? Du? 39 metai.. Jis turi 15 metų priekio. Jeigu tokiu tempu, kaip šiemet, kovočiau dar 15 metų. Jis geras, bet jis turėjo daugiau laiko padaryti tai, ką padariau aš. Aš profesionaliame ringe rimčiau 2-3 metus, jis – 20.
– Palygink tą Dominyką Dirkstį, kuris žengė į pirmą UTMA turnyrą, ir tą, kuris pasiėmė šį diržą?
– Tas, kuris pirmą kartą žengė nukristų iš karto, iš dviejų kombinacijų. Bet koks ateis po dviejų metų, guldys tą, koks esu dabar. Matau, kiek dar galiu tobulėti, tikrai nesu savo viršūnėje. Tai mane motyvuoja toliau dirbti, tapti geresne savęs versija, grįšiu į salę, dirbsiu dar stipriau, manęs niekas nesustabdys. Rytoj eisiu į salę, stiprėsiu, sportuosiu, prakaituosiu ir visiems viską sudėliosiu.
