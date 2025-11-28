 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Ričardas Kulis iškovojo bronzą pasaulio kikbokso čempionate: „Čia mūsų visų pergalė, visos Lietuvos“

2025-11-28 16:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 16:12

Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame WAKO pasaulio kikbokso čempionate penktadienį savo pasirodymą baigė paskutinis likęs Lietuvos atstovas.

Ričardas Kulis l Manto Stankevičiaus nuotr.

Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame WAKO pasaulio kikbokso čempionate penktadienį savo pasirodymą baigė paskutinis likęs Lietuvos atstovas.

0

Ričardas Kulis K-1 svorio kategorijos iki 86 kg pusfinalyje teisėjų sprendimu pralaimėjo prieš Vokietijos atstovą Cemalį Ozturką. Lietuviui atiteko bronzos medalis.

„Šiandien baigėsi čempionatas ir man. Deja, teko pripažinti savo varžovo pranašumą, pavadinkime taip. Jis laimėjo 2 taškų persvara. Nesinori gilintis į detales. Esu vis tiek laimingas. Bronza keliauja į Lietuvą, tai – super rezultatas. Turime 3 medalius. Ačiū visiems, kas palaiko, kas tiki, žiūri ir stebi kovas. Ačiū jums labai. Čia mūsų visų pergalė, visos Lietuvos“, – sakė R. Kulis.

Kiek anksčiau bronzos medalius pagal K-1 taisykles iškovojo ir Edvinas Šalkovski (svorio kategorija iki 91 kg) bei Evelina Puidaitė (iki 60 kg).

Į 8-ukus šiame čempionate pateko Modestas Juodpusis, Raimondas Avlasevičius, Rugilė Altaravičiūtė, Vitas Karosas ir Mantas Rimdeika. Dviejų pastarųjų kovotojų pralaimėjimai ketvirtfinalyje buvo itin abejotini.

Lietuvos nacionalinei kikbokso rinktinei šiame pasaulio čempionate vadovavo rinktinės vyriausiasis treneris Andrius Šipaila.

