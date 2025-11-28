Atsakė į sirgaliams rūpimus klausimus: kur dingę žinomi UTMA kovotojai ir kodėl Ričards Ozols ir Dovydas Rimkus gavo šansą kovoti dėl titulų?

Viso turnyre suplanuotos 5 bokso dvikovos, 1 – MMA, 2 – muay thai su MMA pirštinėmis ir 5 – kikbokso kovos.
Negana to, „UTMA 15“ turnyre įvyks ir dvi kovos dėl UTMA titulų: nuo pat organizacijos įkūrimo joje kovojantis Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (5-5 UTMA) kovos dėl svorio kategorijos iki 77 kg čempiono titulo su Mantvydu Peredniu (4-2 UTMA), tuo tarpu dėl UTMA svorio kategorijos iki 86 kg pagal kikbokso taisykles čempiono titulo kausis organizacijos absoliučios svorio kategorijos reitingo lyderis Dominykas Dirkstys (10-2 UTMA) ir latvis Ričards Ozols (1-0 UTMA).
Visgi nemažai sirgalių lygina „UTMA 15“ turnyrą su ankstesniais, kuriuose buvo sustatyta daugiau intriguojančių dvikovų, ir piktinasi, kad E. Kavaliausko ir S. Molinos apšildomosios kovos nėra tokios įdomios, kaip anksčiau.
Taip pat komentaruose matyti klausimai dėl to, kodėl dėl UTMA čempiono titulo kovoja net 5 pralaimėjimus turintis D. Rimkus bei R. Ozols, kuris apskritai kovojo tik bendrame UTMA ir „Brave CF“ turnyre MMA narve ir yra MMA kovotojas.
Į visus šiuos klausimus pamėgino atsakyti UTMA vadovas Viktoras Gecas, kuris aptarė kovotojų sąrašą ir atskleidė, kodėl tam tikrų pavardžių nėra artėjančiame turnyre bei įvardino priežastis, kodėl titulinės UTMA kovos yra tokios, kokios yra.
Pasirodyti „UTMA 15“ negalinčių kovotojų sąrašas:
Mindaugas Narauskas: „Jis yra traumuotas, neseniai kovojo Estijoje („The League“ turnyre pralaimėjo pirmą kovą, – aut. past.), labai norėjome, kad jis būtų Kaune, aš su juo kalbėjau, bet jis sako, kad jam reikia apšilti, nes UTMA – aukščiausia lyga, neis su tokia koja. Jis turėjo labai rimtą kojos operaciją. Keista, kai žmonės sako: kur Narauskas? Lyg mes nežinotume, kad jis yra Kaune, „Titane“, kurie su mumis viską pradėjo. Jeigu jis būtų sveikas, jis kovotų, čia nėra kalbų.“
Isa Gocmenas: „Lapkričio 22-ą Turkijos organizacijos čempionu. Su juo baigiame užsidaryti ilgalaikį kontraktą ir jis nuo kitų metų bus su mumis. Jis buvo susiderinęs tai ir mes neprieštaravome, pas juos Turkijoje buvo „beef‘as“, tai jis labai norėjo ten kovoti.“
Mohammedas Hamdi – Hajji ir Nikola Cvetkovičius: WAKO pasaulio kikbokso čempionate
„Sparta Gym“ nariai Raimondas Avlasevičius, Vitas Karosas, Edvinas Šalkovski: WAKO pasaulio kikbokso čempionate
Martynas Danius: „Jis atsisakė kovoti su Khyzeriu Hayatu – minėjo traumą, bet.. Mūsų teiginys yra tas, jog atsisakė dėl asmeninių priežasčių, nes kitų priežasčių mes nematėme, jis nepateikė. Galbūt pateiks ir pakeisime savo poziciją. Nežinau, kodėl atsisakė, galbūt jam atrodė, kad neapsimoka. Labai gaila, nes prieš tai mane K. Hayatas buvo informavęs, kad nuo gruodžio 1 d. jis turi susiplanavęs profesinių dalykų ir iki liepos mėn. nekovos aktyviai. Labai gaila, kad nuplaukė tokia kova, ji gali įvykti tik rudenį. K. Hayatas būtų galėjęs kovoti šiame renginyje, bet M. Danius atsisakė.“
Nauris Lukošiūnas: „Vis dar turi traumą, nėra pasiruošęs dar kovoti.“
Martynas Jasiūnas: „Jis pas mus kovojo, bet dabar yra pasišventęs į jaunimą. Jų komanda, jo tėtis – labai vieninga muay thai mokykla. Ten skiepijama ne tik kovos menai, bet ir elgesys, mandagumas. Niekada neturime su jais jokių problemų, visada viskas būna padaryta. Kovos menų mokykla, kuri moko dalykų, kurie mokomi ir mokykloje. Laurai Žydrūnui Jasiūnui, jis daug padaręs dėl Lietuvos, ypač muay thai. Nežinau, kodėl Martynas pasirinkęs tokį kelią, galbūt jiems labiau rūpi jaunimo ugdymas. Vienas iš jų talentų – Augustas Bagdonas, kuris pas mus dalyvavęs. Laukiu, nesulaukiu, kada jis bus amžiuje. Žiūriu jo „TikTok‘us“, jis žiauriai geras bičas, linkiu, kad nesustotų dirbtų. Jeigu M. Jasiūno pasikeis vizija, jis grįžtų į sportą, mes laukiame jo išskėstomis rankomis.
Vakaris Didika: „Jis kovojo dėl muaythai diržo, šaunuolis. Tiesiog prasilenkia datos, jis turėjo turnyrą Estijoje, prieš tai mes negalėjome pasiūlyti, nes dar buvome nesuplanavę.
Matas Stebuliauskas: „Jis turėjo jau kovoti su Nauriu. Jis nuo tos kovos nusiėmė, o kur dabar Stebuliauskas – nežinau. Verslininkas, vadybininkas. Mūsų durys jam atviros visada, mes jam iššūkių turime. Po kovų su Vikšraičiu jis galbūt supranta, kad turbūt negalėtų būti vien tik laimintis kovotojas. O su jo veiklomis ir tai, ką jis daro bei turi, jam reikėtų senųjų kovos menų Lietuvoje, kur varai ir šansų pralaimėti mažai. Pas mus taip nėra. Jeigu vieną kartą kažkam pakrito korta, tai antrą kartą padarysime viską, kad taip nebūtų. Mums tas skauda, žiūrovai tai supranta ir mato, jog gauna prastesnį varžovą ir lengvai įveikia.“
Simonas Bielinis: „Dabar nepalaikome artimo ryšio ir yra ilgą laiką nekovojęs.“
Dovydas Levickis: „Norėjome, kad jis kovotų su Nauriu Bartoška, bet, suprantu ir jį, mes darome, kad muay thai būtų su MMA pirštinėmis. Jis nori kovoti kikboksu, taip pat turi problemų su kikršnimi, todėl paprašė pertraukos. Bet tiek jis, tiek Gedminas, po naujų sugrįš iš Šiaulių, o Levickiui reikės ginti savo titulą.“
Naglis Kanišauskas: „Jis norėjo kovoti, bet turi sutartį su „Cage Warriors“ ir taip gavosi, kad lapkričiui nesusiderino. Mes jautėme pareigą, kad jis gautų kovą, kur galėtų pajusti, kad visko būna.“
Kodėl vos vieną kovą UTMA ir „Brave CF“ bendrame turnyre narve turėjęs latvis R.Ozols kausis su D. Dirksčiu dėl UTMA kikbokso čempiono titulo?
„D. Dirkstys šiai organizacijai atidavė labai daug. Jis ėjo į viską, ką mes siūlėme, nebuvo jokių atsikalbinėjimų. Ta kova dėl diržo jam turėjo būti su Nagliu Kanišausku, bet ten vyko daug derybų, buvo ir E. Stanionio faktorius – didelės išlaidos, didelis turnyras. Mes norėjome tos kovos ir norėjome kuo greičiau tai sutarti, todėl pritrūko laiko ir nepriėjome prie to, kad tai būtų penki raundai dėl diržo. Jis būtų dabar čempionu. Jis tikrai įrodė ir kai jam dabar sako, jog tu niekada prieš nieką gerą nekovojai... Kiekvienas jo nugalėtas yra nurašomas. Naglis yra žiauriai geras kovotojas ir taip atsitiko. Tai tikrai nepadaro jo beverčiu kovotoju prieš Dominyką.
Žmonėms labai nepatiks, bet kai mes padarome didelę Dominyko kovą, o prieš tai eina dar 13 kovų, tai jie neturėtų jo kažkaip vadinti, pasilaikyti savo nuomonę, nes kai jis turėjo kovas su Edvinu Šalkovski ar su tuo pačiu Nagliu, jis daro labai didelę įtaką pardavimams ir tai daro dar didesnę įtaką kitų kovotojų gerovei. Jis buvo vertas šio šanso, o revanšo su Nagliu taip greitai nedarysi. Isa – truputį ne to svorio, nors jis ir sutiktų. M. Narauskas – jis mažesniame svoryje ir nesusidėjo aplinkybės. Mes matėme Ozolą, padarė gražų nokautą. Jis yra latvis, kuriais mes domimės.
Po naujų metų planuojame pristatyti aštuntuko idėją. Norime jungtinio aštuntuko, kur būtų Lietuvos, Latvijos ir Estijos kovotojai. Tai tiesiog žiūrėjome, kad Ozols yra latvis, jis yra po pergalės, mes norime jam duoti šansą. „Lucky punch“ – kas bus, jeigu Ozols parodytų, jog jis nėra toks prastas, kaip visi galvoja? Suprantu, ko nori žmonės, jog kovoje dėl titulo būtų žmonės, kur ilgai nepralaimėję ir panašiai, bet ne visada mūsų kieme tai įmanoma padaryti, nes yra labai mažas marketas ir sudominti labai sunku. Dominykui diržo dar niekas nedavė, jis turės tai iškovoti, o Ozols neturi ką prarasti“, – pasakojo V. Gecas.
Kodėl D. Rimkus kovos dėl UTMA čempiono titulo, nors turi 5 pralaimėjimus?
„Jeigu būčiau fanas, taip pat kelčiau klausimą. Bet atsakymas paprastas – iš bent 10 sirgalių paminėtų kovotojų, kurie yra vertesni kovoti dėl titulo nei D. Rimkus, iš jų nei vienas šiame turnyre negali kovoti prieš jį. D. Rimkus turi 10 kovų, jis pralaimėjo prieš vieną ar kitą, bet visada eina, daro, reklamuoja. Suprantu, kad žmonėms skamba, jog tai jam yra avansu, bet D. Rimkus diržo dar nelaimėjo.
Šiai dienai M. Perednis yra favoritas – jam nėra spaudimo, jis kovoja ne savo svoryje, žino, ką D. Rimkus daro. Kalbant apie D. Rimkų, mes su juo kalbėjome: jeigu jis laimi diržą, jis gali kovoti su visomis tomis pavardėmis, apie kurias kalbėjome – R. Avlasevičius, M. Stebuliauskas, Raimondas Krilavičius ir t.t. Laukiame žinučių, D. Rimkus gali ginti diržą prieš bet ką. Pralaimės – jo reikalas.
Pagrindinis motyvas tas, jog norime sujudinti kategorijas. Nuo kitų metų norime pajungti daugiau užsieniečių. Laimės M. Perednis – jis sutinka kovoti su bet kuo. Jeigu laimės D. Rimkus – jis ne tik sutinka kovoti su bet kuo, bet dar ir visi dvigubai nori prieš jį kovoti, nes mano, kad tai bus lengva kova. Prašome, žinote mano kontaktus, mes tai padarysime“, – sakė V. Gecas.
„UTMA 15“ turnyro programa:
Egidijus Kavaliauskas (24-3-1, 19 nokautų, 66,55 kg) – Samuelis Molina (Ispanija, 32-3-1, 15 nokautų, 66,4 kg) | -147 svarai, profesionalaus bokso taisyklės, 12 raundų
Dominykas Dirkstys (10-2, 85,5 kg) – Ričards Ozols (5-4 MMA, 0-0 UTMA, 85,45 kg, Latvija) | -86 kg, kikboksas, 5 raundai dėl čempiono diržo
Dovydas Rimkus (5-5 UTMA, 76,8 kg) – Mantvydas Perednis (4-2 UTMA, 76,4 kg) | -77 kg, kikboksas, 5 raundai dėl čempiono diržo
Nauris Bartoška (5–0 MMA, 63,7 kg) – Ahavatas Gordonas (Izraelis/JAV, 63,5 kg) | -63,5 kg, muaythai su MMA pirštinėmis
Matas Pultaražinskas (3-6 UTMA, 66,8 kg) – Evaldas Balsys (1-1 UTMA, 66,65 kg) | -67 kg, kikboksas
Arnoldas Misiūnas (2-3 UTMA, 81,8 kg) – Osvaldas Buinickas (0-1 UTMA, 80,8 kg) | -82 kg, muaythai su MMA pirštinėmis
Ignas Pauliukevičius (3-0 UTMA, 95,1 kg) – Szymonas Soltys (0-1 UTMA, Lenkija, 92,5 kg) | -96 kg, kikboksas
Deividas Žamba (2-0-1 MMA, 60,5 kg) – Robertas Mastersas (0-0 MMA, Didžioji Britanija, 59,82 kg) | -60 kg, MMA taisyklės, 3 raundai x 5 min.
Žygimantas Kiudelis (0-2 UTMA, 62,45 kg) – Pavelas Majauskas (0-1 UTMA, 62,3 kg) | -63,5 kg, kikboksas
Jonathanas Exequielis Vergata (9-3, Argentina, 106,3 kg) – Bohdanas Myronetsas (10-1, Ukraina 101,8 kg) | sunkiasvorių kova
Vaggelis Soumpakas (0-0, Graikija, 69,1 kg) – Aleksandras Trofmčukas (2–0, 69,4 kg) | pirmojo pusvidutinio svorio kategorijos kova
Hamza Ourahou (0-0, Belgija, 113,95 kg) – Algirdas Baniulis (2-0, 108,75 kg) | sunkiasvorių kova
Korede Lawrence (1-4, Suomija, 61,15 kg) – Edgaras Skurdelis (60,70 kg) | lengvo svorio kategorijos kova
