„UTMA“ vadovas užsiminė apie Stanionio – Kavaliausko ir Maslobojevo – Dirksčio kovas

Tai jau antra grandiozinė bokso dvikova „Žalgirio“ arenoje: „UTMA 13“ turnyre jau kovojo buvęs pasaulio čempionas Eimantas Stanionis, kuris užtikrintai nugalėjo Pietų Afrikos kovotoją Jabulani Makhense (16-3, 8 nokautai).
Jau ilgą laiką buvo kalbama apie galimą E. Kavaliausko ir E. Stanionio tarpusavio dvikovą Lietuvoje, o dabar UTMA vadovas Viktoras Gecas patvirtino, kad ši kova yra labai arti to, jog įvyktų 2026 m.
Dar trečiadienį per „UTMA 15“ spaudos konferenciją E. Kavaliausko vadybininkas Egis Klimas užsiminė, kad jeigu E. Kavaliauskas įveiks S. Moliną, kita jo kova galėtų būti prieš E. Stanionį.
„Gal Eimantas Stanionis? Skaitau, kad Kauno sirgaliams tai būtų labai įdomu, ne tik mums“, – intrigą užkūrė E. Klimas.
UTMA tinklalaidėje lankęsis V. Gecas taip pat užsiminė apie šiuos planus ir atskleidė, kad yra labai arti to, kad ši kova įvyktų.
Negana to, V. Gecas atskleidė, kad jau kalbėjosi su Dominyku Dirksčiu, kuris sutiktų kautis su buvusiu „Glory“ čempionu ir šiuo metu savo nekaltumą dopingo byloje bandančiu įrodyti Sergejumi Maslobojevu.
„Ir pats girdžiu bei matau, o kiek kalbėjau – žalia šviesa iš abiejų pusių, – apie E. Stanionio ir E. Kavaliausko kovą kalbėjo V. Gecas. – Vienintelis dalykas yra sąlygos. Mes kažko išskirtinio jiems pasiūlyti negalime, bet galime pasiūlyti širdį, energiją ir tai, ką atneša Lietuvos kovinio sporto fanai. S. Maslobojevas prieš D. Dirkstį, E. Stanionis su E. Kavaliausku – tai, kaip jūs vartojate UTMA turinį, taip, kaip žmonės žiūri transliacijas, ateina į arenas, tokie šansai ir pamatyti šias kovas. Šiai dienai, kokią meilę mes jaučiame iš žmonių ir kokią meilę jaučiame kaip pagrindinė kovinio sporto organizacija Lietuvoje, abi kovos yra netoli to, kad įvyktų. Viskas yra žiūrovų rankose, o mes jausdami tokį susidomėjimą ir tokią meilę šiai dienai esame pajėgūs tuos dalykus įgyvendinti. Manau, kad kitais metais bent 1 iš 2 (kovų, – aut. past.) tikrai, o gal net ir abi.“
V. Gecas pasakojo, kad kol kas su S. Maslobojevu nekalbėjo.
„Kiek suprantu, tai yra santykiai su „Glory“, kurie yra uždaras vienetas ir nėra kažkokioje sistemoje. Jeigu pavyktų išsiaiškinti, būtų džiugu, kad visi žinotų, kaip buvo iš tikrųjų. Girdėjau, kaip jie tą planuoja, tai skamba kaip teisingas ir geras kelias. Kaip bus – pažiūrėsime“, – sakė V. Gecas.
