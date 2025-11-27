Lietuvos kikbokso rinktinė WAKO pasaulio čempionate iškovojo rekordinį medalių skaičių

Bronzos medalius pagal K-1 taisykles iškovojo Edvinas Šalkovski (svorio kategorija iki 91 kg) bei Evelina Puidaitė (iki 60 kg). Ričardas Kulis (iki 86 kg) taip pat jau yra užsitikrinęs medalį, bet jo spalva dar neaiški. Lietuvis penktadienį pusfinalyje stos į kovą su Vokietijos atstovu Cemaliu Ozturku.
Į 8-ukus šiame čempionate pateko Modestas Juodpusis, Raimondas Avlasevičius, Rugilė Altaravičiūtė, Vitas Karosas ir Mantas Rimdeika. Dviejų pastarųjų kovotojų pralaimėjimai ketvirtfinalyje buvo itin abejotini.
Lietuvos nacionalinei kikbokso rinktinei šiame pasaulio čempionate vadovauja rinktinės vyriausiasis treneris Andrius Šipaila.
Lietuvos kikbokso federacija yra vienintelė WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) teises Lietuvoje atstovaujanti organizacija. WAKO šiuo metu vienija 150 nacionalinių kikbokso federacijų iš visų 5 kontinentų. WAKO nuo 2021 metų yra Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) pripažinta sporto federacija, siekianti dalyvavimo olimpinėse žaidynėse.
