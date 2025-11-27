Auksas atimtas iš JAV galiūnės po paaiškėjusios apgavystės – neturėjo teisės varžytis su moterimis

Many congratulations to Jammie Booker, who has won the World’s Strongest Woman competition in Arlington, Texas. The fact Jammie is a biological male with a massive physical advantage over the actual women competing shouldn’t detract from this well-earned victory! 👏👏👏 pic.twitter.com/b40TGGIZAU— Piers Morgan (@piersmorgan) November 25, 2025
Po kiek laiko paaiškėjo, kad J. Booker yra translytė. Kadangi J. Booker gimė kaip vyras, ji neturėjo teisės dalyvauti moterų varžybose. Paaiškėjus šiai tiesai, JAV galiūnė buvo diskvalifikuota, o auksas iš jos atimtas.
OSG has issued a statement and Andrea Thompson is the World's Strongest Woman! Congratulations! 👉 https://t.co/MuzGHXJbAR pic.twitter.com/nCmj4R0qL9REKLAMA— Eddie Hall - The Beast (@eddiehallWSM) November 26, 2025
Po varžovės diskvalifikacijos naująja čempione paskelbta britė Andrea Thompson. Ji pripažino, kad būtų buvę daug maloniau čempione tapti varžybų metu, o ne praėjus kelioms dienoms.
„Esu labai supykusi ant savo varžovės. Ji visiems melavo ir pasielgė nesąžiningai. Per ją nukentėjo kitos moterys. Ta sportininkė, kuri užėmė 11-ą vietą, tik dėl Jammie nepateko į finalą ir negalėjo tęsti varžybų, o iš manęs buvo atimta teisė pasidžiaugti pergale varžybų metu“, – BBC pasakojo A. Thompson.
Žaidynių organizatoriai pranešė, kad moterų varžybose leidžia dalyvauti tik toms galiūnėms, kurios gimė kaip moterys, tačiau niekas net neįtarė, kad J. Booker yra translytė.
„Varžybų metu niekam nekilo jokių įtarimų. Tik praėjus gal 6 valandoms po apdovanojimų pradėjo sklisti tokie gandai, o tada su manimi susisiekė organizatoriai ir viską paaiškino. Gaila, kad dėl tokios apgavystės negalėjau deramai pasidžiaugti pergale. Tikiuosi, kad ateityje mūsų sporte bus privalomi lyties testai. Tiesiog šiuo metu federacijos turi per mažai pinigų, kad tuo pasirūpintų. Šiuo metu mes kliaunamės tuo, kad visos dalyvės bus sąžiningos“, – sakė A. Thompson.
Teigiama, kad J. Booker prieš tai spėjo sudalyvauti dar dvejose moterų varžybose.
