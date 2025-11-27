 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Auksas atimtas iš JAV galiūnės po paaiškėjusios apgavystės – neturėjo teisės varžytis su moterimis

2025-11-27 21:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 21:36

JAV vykusiose pasaulio galiūnų žaidynėse moterų kategorijoje nugalėjo vietinė galiūnė Jammie Booker, tačiau ji titulu džiaugėsi neilgai.

Jammie Booker | Instagram.com nuotr

JAV vykusiose pasaulio galiūnų žaidynėse moterų kategorijoje nugalėjo vietinė galiūnė Jammie Booker, tačiau ji titulu džiaugėsi neilgai.

REKLAMA
0

Po kiek laiko paaiškėjo, kad J. Booker yra translytė. Kadangi J. Booker gimė kaip vyras, ji neturėjo teisės dalyvauti moterų varžybose. Paaiškėjus šiai tiesai, JAV galiūnė buvo diskvalifikuota, o auksas iš jos atimtas.

REKLAMA
REKLAMA

Po varžovės diskvalifikacijos naująja čempione paskelbta britė Andrea Thompson. Ji pripažino, kad būtų buvę daug maloniau čempione tapti varžybų metu, o ne praėjus kelioms dienoms.

„Esu labai supykusi ant savo varžovės. Ji visiems melavo ir pasielgė nesąžiningai. Per ją nukentėjo kitos moterys. Ta sportininkė, kuri užėmė 11-ą vietą, tik dėl Jammie nepateko į finalą ir negalėjo tęsti varžybų, o iš manęs buvo atimta teisė pasidžiaugti pergale varžybų metu“, – BBC pasakojo A. Thompson.

REKLAMA
REKLAMA

Žaidynių organizatoriai pranešė, kad moterų varžybose leidžia dalyvauti tik toms galiūnėms, kurios gimė kaip moterys, tačiau niekas net neįtarė, kad J. Booker yra translytė.

„Varžybų metu niekam nekilo jokių įtarimų. Tik praėjus gal 6 valandoms po apdovanojimų pradėjo sklisti tokie gandai, o tada su manimi susisiekė organizatoriai ir viską paaiškino. Gaila, kad dėl tokios apgavystės negalėjau deramai pasidžiaugti pergale. Tikiuosi, kad ateityje mūsų sporte bus privalomi lyties testai. Tiesiog šiuo metu federacijos turi per mažai pinigų, kad tuo pasirūpintų. Šiuo metu mes kliaunamės tuo, kad visos dalyvės bus sąžiningos“, – sakė A. Thompson.

Teigiama, kad J. Booker prieš tai spėjo sudalyvauti dar dvejose moterų varžybose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų