„UTMA 15“ dalyvių svėrimų rezultatai: karščiausios akistatos ir emocijos tarp Misiūno ir Buinicko

Negana to, kovos nugalėtojas galės užsijuosti ir specialiai šiai dvikovai sukurto WBC „garbės“ čempiono diržą.
Likus parai iki turnyro, buvo surengti ir ceremoniniai svėrimai, po kurių paaiškėjo svoriai, užfiksuoti oficialioje svėrimų procedūroje ryte bei kovotojai paskutinį kartą stojo į akistatas.
Daugiausiai veiksmų ir kalbų žiūrovams parodė Arnoldas Misiūnas ir Oskaras Buinickas, kuriuos teko laikyti ir apsaugos darbuotojams.
„Nemandagus žmogus, draskosi, visaip vadina. Rytoj bus išmokintas pagarbos, – sakė O. Buinickas. – Esu labai stipriai pasiruošęs ir rytoj įrodysiu Misiūnui, ir visiems, kurie abejoja, kas aš esu toks iš tikrųjų.“
A. Misiūnas paaiškino, kodėl vakar buvo piktas ant O. Buinicko.
„Vakar buvo taip: numečiau 10 kilogramų, jis vaikšto prieš mane, alkūnė čia, ten.. Sakau: palauk, ką darai, aš esu pavargęs, nedarykime nesąmonių. Jis prieina, sako, kad čia reklamai, reklamai.. Sakau nedarykime nieko. Šiandien aš esu atsigavęs, atsistatęs, tai kur jis yra dabar?“, klausė A. Misiūnas.
Po šių žodžių O. Buinickas norėjo pulti A. Misiūną, tačiau jį sulaikė apsauga.
Išskirtinai į akistatą atėjo ir dėl UTMA svorio kategorijos iki 77 kg čempiono titulo kovosiantis Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus, kuris iki svarstyklių ėjo užsidengęs veidą.
„Man reikėjo mesti apie 5 kilogramus, bet dar nusimečiau 200 gramų, kad užsidėčiau grandinėlę. Viskas pavyko sklandžiai ir nekantrauju kuo greičiau sukovoti. Sau jau esu įrodęs, kad esu čempionas gyvenime, nugalėjau daugelį savo priklausomybių, o čia yra tiesiog man jau iš aukščiau suplanuota, jog diržas priklausys man.“
D. Rimkaus varžovas Mantvydas Perednis kalbėjo, kad jam praktiškai nereikėjo mesti svorio, todėl jis bus greitesnis.
„Tai tikrai reikštų labai daug. Labai laukiame šios kovos, pajungsiu savo patrankas, o jeigu nepadės, nukąsiu ausį, bet vis tiek laimėsime šią kovą. Svorio reikėjo mesti tik 1 kg, tai būsiu šviežesnis, greitesnis ir tikrai laimėsiu“, – sakė M. Perednis.
Rami akistata įvyko tarp Dominyko Dirksčio ir latvio Ričardo Ozols, kurie kovos dėl UTMA svorio kategorijos iki 86 kg čempiono diržo.
„Aš noriu būti vienas geriausių šalies kovotojų ir manęs negali sustabdyti kažkoks užsienietis ar lietuvis. Mano likimas – laimėti visas ateinančias kovas ir dominuoti bei įeiti kaip vienas geriausių kovotojų Lietuvos istorijoje. Labai abejoju, kad ši kova pasieks antrą raundą“, – sakė D. Dirkstys.
Pagrindiniai vakaro herojai taip pat nekonfliktavo, o E. Kavaliauskas žadėjo „karštą vakarą“.
„Vakar buvo daug pasakyta, ateikite rytoj, bus karšta. Jaučiuosi labai ramiai. Visas darbas padarytas, buvo sunki treniruočių stovykla, o dabar tik smagioji dalis. Turiu daugiau patirties ir nepamirškite – aš „Mean Machine“, – sakė E. Kavaliauskas.
Visos turnyro kovos ir kovotojų svoriai:
Egidijus Kavaliauskas (24-3-1, 19 nokautų, 66,55 kg) – Samuelis Molina (Ispanija, 32-3-1, 15 nokautų, 66,4 kg) | -147 svarai, profesionalaus bokso taisyklės, 12 raundų
Dominykas Dirkstys (10-2 UTMA, 85,5 kg) – Ričardas Ozols (5-4 MMA, 0-0 UTMA, 85,45 kg, Latvija) | -86 kg, kikboksas, 5 raundai dėl čempiono diržo
Dovydas Rimkus (5-5 UTMA, 76,8 kg) – Mantvydas Perednis (4-2 UTMA, 76,4 kg) | -77 kg, kikboksas, 5 raundai dėl čempiono diržo
Nauris Bartoška (5–0 MMA, 63,7 kg) – Ahavatas Gordonas (2-0 ONE FC, Izraelis/JAV, 63,5 kg) | -63,5 kg, muaythai su MMA pirštinėmis
Matas Pultaražinskas (3-6 UTMA, 66,8 kg) – Evaldas Balsys (1-1 UTMA, 66,65 kg) | -67 kg, kikboksas
Arnoldas Misiūnas (2-3 UTMA, 81,8 kg) – Oskaras Buinickas (0-1 UTMA, 80,8 kg) | -82 kg, muaythai su MMA pirštinėmis
Ignas Pauliukevičius (3-0 UTMA, 95,1 kg) – Szymonas Soltys (0-1 UTMA, Lenkija, 92,5 kg) | -96 kg, kikboksas
Deividas Žamba (2-0-1 MMA, 60,5 kg) – Robertas Mastersas (0-0 MMA, Didžioji Britanija, 59,82 kg) | -60 kg, MMA taisyklės, 3 raundai x 5 min.
Žygimantas Kiudelis (0-2 UTMA, 62,45 kg) – Pavelas Majauskas (0-1 UTMA, 62,3 kg) | -63,5 kg, kikboksas
Jonathanas Exequielis Vergata (9-3, Argentina, 106,3 kg) – Bohdanas Myronetsas (10-1, Ukraina 101,8 kg) | sunkiasvorių kova
Vaggelis Soumpakas (0-0, Graikija, 69,1 kg) – Aleksandras Trofmčukas (2–0, 69,4 kg) | pirmojo pusvidutinio svorio kategorijos kova
Hamza Ourahou (0-0, Belgija, 113,95 kg) – Algirdas Baniulis (2-0, 108,75 kg) | sunkiasvorių kova
Korede Lawrence (1-4, Suomija, 61,15 kg) – Edgaras Skurdelis (60,70 kg) | lengvo svorio kategorijos kova
