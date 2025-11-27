 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Ričardas Kulis užsitikrino mažiausiai bronzos medalį WAKO pasaulio kikbokso čempionate

2025-11-27 18:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 18:19

Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame WAKO pasaulio kikbokso čempionate ketvirtadienį medalį užsitikrino svorio kategorijoje iki 86 kg kovojantis lietuvis Ričardas Kulis.

Ričardas Kulis | „Stop“ kadras

0

Pirmoje kovoje antradienį nugalėjęs šveicarą Constantiną Letschą, antroje kovoje palaužė makedoną Nelsoną Uzeirą ir pateko tarp keturių geriausių šios svorio kategorijos kovotojų bei užsitikrino mažiausiai bronzos medalius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Primename, kad WAKO pasaulio čempionate nekovojama dėl trečiosios vietos, o pusfinaliuose pralaimėjimus patyrę kovotojai apdovanojami bronzos medaliais.

Tai jau trečiasis Lietuvos kovotojų medalis šiame WAKO pasaulio kikbokso čempionate. Prieš tai juos svorio kategorijoje iki 91 kg užsitikrino Edvinas Šalkovski bei svorio kategorijoje iki 60 kg – Evelina Puidaitė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

