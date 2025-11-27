Ričardas Kulis užsitikrino mažiausiai bronzos medalį WAKO pasaulio kikbokso čempionate

Pirmoje kovoje antradienį nugalėjęs šveicarą Constantiną Letschą, antroje kovoje palaužė makedoną Nelsoną Uzeirą ir pateko tarp keturių geriausių šios svorio kategorijos kovotojų bei užsitikrino mažiausiai bronzos medalius.
Primename, kad WAKO pasaulio čempionate nekovojama dėl trečiosios vietos, o pusfinaliuose pralaimėjimus patyrę kovotojai apdovanojami bronzos medaliais.
Tai jau trečiasis Lietuvos kovotojų medalis šiame WAKO pasaulio kikbokso čempionate. Prieš tai juos svorio kategorijoje iki 91 kg užsitikrino Edvinas Šalkovski bei svorio kategorijoje iki 60 kg – Evelina Puidaitė.
