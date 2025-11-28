 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lemiamas metų graplingo čempionatas – jau gruodžio 6-ą dieną Šakiuose

2025-11-28 15:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 15:23

Visų graplingo gerbėjų akys krypsta į Šakius, kur gruodžio 6 dieną vyks Lietuvos atviras graplingo čempionatas. Tai – paskutinė galimybė sportininkams papildyti reitingų taškus ir pakilti į aukščiausias metų pozicijas.

Apdovanojimai | Organizatorių nuotr.

0

Kai kuriose amžiaus ir svorio kategorijose sportininkus skiria vos keli taškai, todėl tikimasi atkaklių, principinių ir emocingų kovų.

Čempionate taip pat vyks NoGi absoliutaus Lietuvos 2025 metų čempiono kova. Lietuvos graplingo federacija šiam turnyrui pagamino specialius, originalius čempionų diržus, kurie bus įteikti tik stipriausiems.

„Be absoliutaus čempiono diržo, šių metų varžybose turime ir visiškai naujus, originalaus dizaino medalius. Tokie medaliai bus įteikti pirmą kartą – sportininkai tikrai galės papildyti savo kolekcijas unikaliais trofėjais“, – teigė Lietuvos graplingo federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas.

Kas taps čempionu? Patyrę profesionalai ar kylantis jaunimas?

Didžiausia šių metų intriga – kas iškels čempiono diržą virš galvos? Ar tai bus ilgametę patirtį sukaupę, šalies titulais pasipuošę profesionalai? O galbūt drąsiai iššūkį priims perspektyvūs jauni atletai, kurie pastaruoju metu sparčiai kyla reitinguose ir vis dažniau nustebina varžybų favoritus?

Tiesioginės transliacijos – visiems žiūrovams

Kaip ir visi LGF organizuojami turnyrai, šis čempionatas bus tiesiogiai transliuojamas per „Grappling Video“ YouTube kanalą, kurį rasite paspaudę ČIA.

Didžioji sportininkų šventė – apdovanojimai Šakių kultūros centre

Sausio 18 dieną Šakių kultūros centre vyks iškilmingi metų sportininkų apdovanojimai. Čia bus pagerbti geriausi šalies kovotojai, treneriai ir klubai, taip pat paskelbti ir apdovanoti galutiniai 2025 metų reitingų nugalėtojai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

