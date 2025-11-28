Neįtikėtinas Sargiūno tritaškis pelnė Lietuvos pergalę: „Tokių metimų neišsitreniruosi“

Po Didžiosios Britanijos rinktinės baudų metimų Lietuvos krepšininkai atsilieka 7 taškais, o lieka tik 15 sekundžių. Nors Ignas Sargiūnas iškart pataiko tritaškį, sekundės tiksi, laiko lieka vis mažiau, ir tampa aišku, kad rinktinę šiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Londone gali išgelbėti tik stebuklas.
Tokio metimo – neištreniruosi
Netrukus Ignas Sargiūnas visus lietuvius priverčia patikėti, kad sporte stebuklai egzistuoja – jis žaibiškai pataiko dar vieną tritaškį. Lieka pusketvirtos sekundės, tačiau situacija vis dar itin prasta – lietuviai neturi kamuolio. Tačiau tuomet nutinka tai, kas atrodė tiesiog neįmanoma – I. Sargiūnas sugeba perimti kamuolį ir, aidint sirenai, pataiko neįtikėtiną metimą.
Keli tūkstančiai į Londono „Cooper Box“ areną susirinkusių vietos lietuvių tampa neįtikėtinos pasakos liudininkais – fantastiškas I. Sargiūno benefisas Lietuvos rinktinei paskutinę sekundę leidžia britus palikti tuščiomis.
„Tiesiog mečiau ir tikėjausi, kad įkris, o tokių metimų kaip paskutinis apskritai neišsitreniruosi. Varžovai suklydo, sėkmė buvo mūsų pusėje – liko kelios sekundės ir tiesiog mečiau“, – pasakoja Lietuvos rinktinės gynėjas Ignas Sargiūnas.
Toks neįtikėtinas rungtynių scenarijus jaudino ir lietuvius prie televizoriaus ekranų. Ne vienas neslėpė, kad vilties jau nebeturėjo ir net norėjo išjungti televizorių. Krepšinyje tokie scenarijai, kai komanda vos per keliolika sekundžių panaikina tokį atsilikimą, yra tikra retenybė. Kaip apmaudą liejantis britų treneris sako – tai atvejis vienas iš šimto.
„Man skaudu dėl komandos, bet aš ja didžiuojuosi. Labai norėčiau pasakyti, kad didžiuojuosi pergale, nes mums tai būtų istorinis laimėjimas. Labai skaudu dėl to, kaip viskas baigėsi. Tai buvo tokios rungtynės, kurias iš 100 atvejų tokiu scenarijumi mes laimėtume 99 kartus. Ir mes tikrai nusipelnėme laimėti, bet švieslentė rodo, kad laimėjo Lietuva“, – kalba Didžiosios Britanijos rinktinės treneris Marcas Steutelas.
„Jei kovoji iki galo, tokios situacijos kartais atrodo beviltiškos, bet beviltiškų situacijų nebūna. Jei stengiesi, ta pergalė kažkokiu būdu ateina“, – tikina rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis.
Kurtinaičio pastabos Tubeliui ir Sirvydžiui
Neįtikėtinas Lietuvos išsigelbėjimas netruko pasklisti ir užsienio žiniasklaidoje. Tuo, kas įvyko Londone, sunkiai galėjo patikėti Serbijos, Graikijos ir Ispanijos žurnalistai. Neįtikėtiną I. Sargiūno benefisą nušvietė ir įprastai krepšiniui dėmesio neskiriantis britų žiniasklaidos gigantas BBC.
Tarptautinės krepšinio organizacijos FIBA atstovai I. Sargiūno pasirodymą prilygino net amerikiečių legendai Tracy McGrady, kurio žaidimas nugulė į krepšinio istoriją – kadaise NBA lygoje jis per 33 sekundes surinko net 13 taškų.
Įspūdingą vakarą Londone treneris R. Kurtinaitis vainikuoja žinute žaidėjams, kurie šįkart į rinktinę neatvyko. Rinktinę Londone palaikė apie 2 tūkst. vietos lietuvių. R. Kurtinaitis iš pradžių neatvykusiems žaidėjams įgelia kalbėdamas apie fanus.
„Nes mes esame lietuviai. Va tokių lietuvių mums trūksta – krepšininkų, kurie taip atsižvelgtų į mūsų komandą“, – kalba R. Kurtinaitis.
Netrukus jis prabyla ir konkrečiau, turėdamas omenyje kai kurių žaidėjų motyvacijos trūkumą žaisti rinktinėje. Tikėtina, kad R. Kurtinaitis omenyje turi „Žalgirio“ lietuvius – Ąžuolą Tubelį ir Deividą Sirvydį, kurie į rinktinę neatvyko. Dėl ypač Ą. Tubelio neatvykimo treneris buvo pasisakęs ir prieš rungtynes.
„Sakiau apie pareigą, bet čia daugiau liečia sąžinę. Kas mus išugdė? Kalbu apie Lietuvą. Mums Lietuva davė viską, ir tiems žaidėjams davė viską – ką jie dabar turi. Man irgi yra sunku. Aš turiu užtektinai sukaupęs lėšų gyvenimui, turiu puikią šeimą, kačiukų, šuniukų ir galiu leisti laiką gerdamas alų ir žiūrėdamas televizorių. Bet jaučiu kažkokią pareigą prieš šalį“, – sako R. Kurtinaitis.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.