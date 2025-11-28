 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tapinas sureagavo į žemyn čiuožiančius prezidento reitingus ir negailėjo ironijos: „Vargšas Nausėda“

2025-11-28 09:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 09:57

Po naujausių politikų reitingų paskelbimo ir staigiai smunkant prezidento Gitano Nausėdos vertinimui, visuomenininkas Andrius Tapinas savo „Facebook“ paskyroje atkreipė dėmesį į šalies vadovo laikyseną ir savęs garbinimą, lygindamas jį su Antoine’o de Saint-Exupéry „Mažojo princo“ personažu, kuris girdi tik liaupses ir ignoruoja realybę.

Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)

A. Tapinas aptarė staigų prezidento G. Nausėdos reitingų kritimą, kaltindamas jį pačiu susikurta įsižeidusia laikysena ir savęs garbinimu, primenančiu „Mažojo princo“ tuščiąjį karalių.

Naujausi reitingai. Prezidento Nausėdos reitingai važiuoja –13 procentinių punktų žemyn ir gali nutikti daug metų nematytas dalykas – kituose reitinguose prezidentą iš pirmos reitingų vietos gali išstumti kitas politikas. Kad ir tas pats Skvernelis.

Vargšas Nausėda. Turėjo gyvenime du svarbius dalykus – Knygų mugę ir savo atvaizdą reitingų veidrodyje.

„Labas rytas“ – sakydavo Prezidentas veidrodžiui – „kas šiandien populiariausias“

„Jūs, Ekscelencija, aišku, jūs“, – šnarėdavo veidrodis.

Dabar nebeliko nei to, nei ano. Bet vėlgi – nieks kits čia nekaltas, Gitanai, tik pats.

Pasirinkai būti įsižeidusia košeliena, štai rezultatas. Ir reitingai turi tendenciją įeiti į holistinę savidestrukcinę spiralę, tai čia dar ne tikrai ne blogiausias rezultatas.

Parašyčiau užuojautą „Facebooke, bet o ne, prezidentas neleidžia komentuoti savo profilyje

„Tačiau Nausėda jo neišgirdo. Nausėda girdi tik liaupses.

– Ar tu iš tikrųjų manimi žaviesi? – paklausė jis

mažojo princo.

– Ką reiškia „žavėtis“?

– „Žavėtis“ reiškia, kad tu laikai mane gražiausiu,

geriausiai apsirengusiu, turtingiausiu ir protingiausiu žmogumi šioje planetoje

– Bet tavo planetoje daugiau nieko nėra

– Suteik man malonumą. Vis tiek žavėkis manimi!

– Aš žaviuosi tavimi, – tarė mažasis princas, vos

vos gūžtelėdamas pečiais, – bet kas tau iš to?

Ir mažasis princas jį paliko.

„Nausėda iš tikrųjų labai keistas“, – naiviai

pagalvojo jis, vėl leisdamasis į kelią“, – rašė jis.

Naujausi reitingai

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad prezidento G. Nausėdos reitingas yra pats žemiausias nuo darbo pradžios 2019 metais ir, nors jis išlieka populiariausių politikų lentelės viršuje, pasitikėjimas šalies vadovu tik paklaidos ribose yra aukštesnis nei opozicinių demokratų lyderio Sauliaus Skvernelio, rodo penktadienį paskelbta „Lietuvos ryto“ užsakymu atlikta „Vilmorus“ apklausa.

Jos duomenimis, G. Nausėda palankiai vertina – 45,2 proc., nepalankiai – 32,3 proc. Lietuvos gyventojų. Rugsėjį atliktoje apklausoje politiką palankiai vertino 58,3 proc. respondentų, nepalankiai – 21,6 procento.

„Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys tokius pokyčius vadino didžiuliu kritimu.

„Visada į reitingus žiūrėdavau, kad 50 procentų riba yra prezidentinė. Politikas, kuris pasiekia tą ribą, jis faktiškai gali pretenduoti, nes dauguma jį palaiko, o jeigu mažiau – kažkas yra ne taip.

Ir pirmą kartą Nausėda per visas kadencijas nukrito iki 45 procentų“, – BNS sakė sociologas.

Bruknė
Bruknė
2025-11-28 10:05
Žalgirio prezidentas iš ryto pasimatavo karūną?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
