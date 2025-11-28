Italijos televizijos eteryje – pribloškianti klaida: žemėlapyje Lietuva pavaizduota esanti Kaliningrade

Italijos nacionalinės televizijos RAI1 eteryje žiūrovai išvydo pribloškiančią klaidą – laidoje „MattinaNews“ rodytame Europos žemėlapyje Lietuva buvo pavaizduota Kaliningrado srities teritorijoje, o mūsų šalies vietoje atsidūrė Latvija.
Žemėlapis buvo rodomas net kelias minutes
Šis akivaizdžiai klaidinantis žemėlapis transliacijos metu buvo rodomas kelias minutes, tad jį pastebėjo ne tik Italijos žiūrovai, bet ir socialinių tinklų vartotojai.
Internete jau kyla diskusijos, kaip tokia klaida galėjo patekti į eterį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!