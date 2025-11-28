 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Italijos televizijos eteryje – pribloškianti klaida: žemėlapyje Lietuva pavaizduota esanti Kaliningrade

2025-11-28 07:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-28 07:20

Italijos televizijos eteryje pasirodė pribloškianti geografinė klaida – RAI1 eteryje transliuotoje „MattinaNews" laidoje Lietuva žemėlapyje atsidūrė Kaliningrade, o mūsų šalies vietoje buvo parodyta Latvija. Klaidinantis žemėlapis ekrane išbuvo net kelias minutes.

Italijos televizijos eteryje – pribloškianti klaida: žemėlapyje Lietuva pavaizduota esanti Kaliningrade (nuotr. stop kadras)

Italijos televizijos eteryje pasirodė pribloškianti geografinė klaida – RAI1 eteryje transliuotoje „MattinaNews“ laidoje Lietuva žemėlapyje atsidūrė Kaliningrade, o mūsų šalies vietoje buvo parodyta Latvija. Klaidinantis žemėlapis ekrane išbuvo net kelias minutes.

15

Italijos nacionalinės televizijos RAI1 eteryje žiūrovai išvydo pribloškiančią klaidą – laidoje „MattinaNews“ rodytame Europos žemėlapyje Lietuva buvo pavaizduota Kaliningrado srities teritorijoje, o mūsų šalies vietoje atsidūrė Latvija.

Žemėlapis buvo rodomas net kelias minutes

Šis akivaizdžiai klaidinantis žemėlapis transliacijos metu buvo rodomas kelias minutes, tad jį pastebėjo ne tik Italijos žiūrovai, bet ir socialinių tinklų vartotojai.

Internete jau kyla diskusijos, kaip tokia klaida galėjo patekti į eterį.

