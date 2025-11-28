 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Tenisas

Andrė Lukošiūtė po neįtikėtinos kovos Egipte peržengė ketvirtfinalio barjerą

2025-11-28 16:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 16:03

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų ketvirtfinalyje penktadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-675) po net 3 valandų 35 minučių kovos 6:4, 3:6, 7:6 (7:4) išplėšė pergalę prieš savo porininkę dvejetuose egiptietę Lamis Alhussein Abdel Aziz (WTA-464).

Andrė Lukošiūtė (Suomen Tennisliitto nuotr.) | Organizatorių nuotr.

0

Pirmajame sete lietuvė atsitiesė po prasto starto ir panaikino 3 geimų deficitą (0:3, 2:4, 4:4). Devintajame geime egitptietė švaistė „break pointus“ ir už tai buvo nubausta – jau kitame geime A. Lukošiūtė laimėjo lemtingą varžovės padavimų seriją (6:4).

Antrajame sete lietuvė turėjo tik vieną „break pointą“, kurio nerealizavo. Tuo tarpu L. Alhussein Abdel Aziz laimėjo dvi mūsiškės padavimų serijas.

Lietuvė trečiąjį setą pradėjo nuo laimėtos varžovės padavimų serijos, bet čia pat sužaidė labai prastą atkarpą ir atsidūrė sunkioje padėtyje (1:4). Šeštajame geime lietuvė neutralizavo „break pointą“ ir neleido varžovei dar labiau atitrūkti (2:4). Devintajame geime A. Lukošiūtė atlaikė „match pointą“, laimėjo egiptietės padavimų seriją ir visiškai sugrąžino intrigą (4:5). Vienuoliktajame geime lietuvė realizavo dar vieną „break pointą“ (6:5) ir buvo per žingsnį nuo pergalės, bet pridarė dvigubų klaidų ir pralaimėjo savo padavimų seriją. Pratęsime A. Lukošiūtė anksti atitrūko nuo varžovės (4:1) ir vėliau neleido egiptietei išlyginti rezultato.

Lietuvė pelnė 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 734 JAV dolerius, o pusfinalyje jos lauks 19-metė prancūzė Alyssa Reguer (WTA-622).

Dvejetuose A. Lukošiūtė su L. Alhussein Abdel Aziz pasiekė ketvirtfinalį, kuriame per 1 valandą 25 minutes 3:6, 6:0, [7:10] pralaimėjo prieš neutralių atlečių duetą – Poliną Kuharenko ir Anną Puškariovą.

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

