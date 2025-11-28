Dviejų prabų trofėjus į viršų kėlęs Vaštako ir Žalandausko ekipažas prabilo apie ambicingą planą kitam ralio sezonui

Vairuotojui ir šturmanui – skirtingi trofėjai
Įdomu tai, kad metų gale abu ekipažo nariai Lietuvos automobilių ralio čempionate iškovojo skirtingus titulus – vairuotojas Ovidijus Vaštakas, su vos kelių taškų atsilikimu nuo lyderio, metus baigė vicečempiono pozicijoje, tačiau jo šturmanas Matas Žalandauskas į viršų kėlė čempiono statulėlę.
„Čempionate vedamos atskiros pirmų vairuotojų ir antrų vairuotojų, vadinamų šturmanais, įskaitos. Nėra bendro taškų rinkimo mums kaip ekipažui. Ne iš vieno po apdovanojimų sulaukiau klausimų, kodėl aš tapau vicečempionu, o Matas – čempionu.
Taip įvyko, todėl, kad pirmąją vietą iškovojęs varžovas sezono metu važiavo su keliais skirtingais šturmanais, o aš visuomet su Matu, todėl Matas surinko daugiausiai taškų ir tapo čempionu. Tuo metu aš likau antras. Štai tokia ta matematika. Džiaugiamės, kad sezono gale turime du skirtingų prabų trofėjus – ir sidabro, ir aukso. Galima sakyti, kad sezonas mūsų ekipažui gavosi pusiau čempioniškas“, – sakė Ovidijus Vaštakas.
Sėkmingas debiutas aukščiausioje lygoje
2026-ųjų metų ralio sezonas Ovidijui Vaštakui su Matu Žalandausku buvo išties sėkmingas. Didesnių kluptelėjimų išvengęs ekipažas sezono metu demonstravo vis augantį stabilumą bei greitį.
Pilotas pripažįsta, kad Lietuvos automobilių ralio čempionatas jam buvo kur kas didesnis iššūkis nei anksčiau važiuotas Mini ralio sezonas.
„Minimalistinis planas buvo sezoną baigti tarp trijų greičiausių ekipažų, tačiau ambicijos buvo kovoti dėl pirmosios vietos ir čempionų vardų. Tačiau pravažiavus pirmus etapus supratau, kad iš Mini ralio perėjus į LARČ nėra lengva ir čia gerą rezultatą pasiekti yra daug sudėtingiau.
Po kelių etapų supratau, kad tokioje konkurencijoje TOP3 iš esmės yra geras rezultatas mūsų klasėje. Kadangi mūsų klasėje automobiliai yra daugmaž standartiniai, yra daug rizikos patirti gedimą, nebaigti varžybų ir metų gale apskritai neužlipti ant podiumo. Aišku, po Zarasų ralio buvo kiek liūdna, kad man čempionato laimėti nepavyko vos per kelis taškus. Tačiau vėliau viską apibendrinus supratau, kad sezonas buvo geras, nes su kiekvienomis varžybomis tobulėjome, greitėjome ir pavyko rodyti vis geresnį tempą. Laimėjome du paskutinius etapus, tad rezultatas geras“, – kalbėjo lenktynininkas.
Automobilio skelbimas užminė mįslę
Socialiniuose tinkluose su raliu susijusia veikla aktyviai besidalijančio Ovidijaus Vaštako gerbėjai atkreipė dėmesį į tai, kad kupiškėnas pranešė parduodantis savo automobilį, su kuriuo šiemet varžėsi ralyje.
Tai užminė mįslę apie sportininko ateities planus. Tačiau automobilį parduodantis Ovidijus Vaštakas ir toliau treniruojasi, o tai reiškia, kad ralio gerbėjai kitais metais šį ekipažą ir vėl turėtų išvysti trasose. Tačiau galbūt su nauja technika.
„Šiuo metu dar esame pačioje pradinėje kitų metų sezono planavimo stadijoje. Dar neturime biudžeto. Tačiau susirašymo treniruotes vis tiek periodiškai darome. Bet kokiu atveju, planas važiuoti ralyje yra, tad palaikyti formai, įgūdžiams treniruotės yra privalomos.
O kalbant apie planus – mano didžiausias noras būtų važiuoti „Rally4 Trophy“. Šiai dienai tai yra finansiškai sunkiai įgyvendinamas planas. Bet aš šią mintį vis tiek vadinu „planu A“.
„Rally4“ automobilis yra labai brangus mums, bet tai yra tikslingas projektas. Jo metu pereitume į gamyklinę techniką ir galėtume kovoti dėl galimybės važiuoti Europos ralio čempionato jaunių įskaitoje. Man dabar yra 23 metai. Gruodį sueis 24. Lietuvoje „Rally4 Trophy“ įskaitoje galima važiuoti iki 26 metų, Europoje – iki 27. Taigi, Lietuvoje aš galėčiau važiuoti ateinantį ir dar kitą sezoną.
O jei šis planas nepavyks, bandysime važiuoti toje pačioje „BMW Cup“ klasėje su dabartiniu automobiliu, nes finansiškai tai yra mums labiau prieinamas variantas“, – mintimis dalijosi kupiškėnas.
Permainų nebijo
Ovidijus Vaštakas sako, kad jo negąsdina persėdimas iš galine ašimi varomo BMW į bet kokį priekine ašimi varomą „Rally4 Trophy“ automobilį. Pasak sportininko, rezultatas priklauso nuo įdėtų pastangų. Tą puikiai atspindi šių metų „Rally4 Trophy“ sezono laimėtojo Marko Buteikio pavyzdys. Jis į priekine ašimi varomą „Ford Fiesta“ automobilį irgi sėdo perlipęs iš BMW.
„Aš niekada nesu lenktyniavęs priekine ašimi varomu automobiliu. Patirties čia neturiu, bet, manau, tai yra namų darbai. Galima važiuoti ir treniruotis, galima tą daryti ir simuliatoriuje. Jei žiema bus gera, galima važiuoti ir ant sniego, ledo. Manęs varomos ašies pakeitimas tikrai negąsdina. Tai priklauso tik nuo to, kiek darbo įdedi į procesą. Esmė vis tiek išlieka ta pati – reikia važiuoti kuo tiksliau“, – tvirtino Ovidijus Vaštakas.
Prisidėti gali kiekvienas ralio fanas
Lenktynininkas tvirtina, kad kur kas didesnis iššūkis nei pats automobilio pakeitimas yra finansinė šio proceso pusė.
Šiais metais prie Ovidijaus Vaštako sezono prisidėjo tokios kompanijos kaip „Nordis“ su Evaldu Kvederiu priešakyje, UAB „Abepa“ ir Paulius Beniušis, UAB „Eglaidija“ ir Audronis Gulbinas, „DAS Performance“, UAB „Samsonas Motorsport“ su Martynu Samsonu, IRP, „Pakelo Lubricants Lietuva“ ir Algis Poteliūnas, taip pat asmeniškai prisidėjo ir Mindaugas Dorelis. Didžiausią indėlį į Ovidijaus Vaštako sėkmingą pasirodymą šių metų Lietuvos automobilių ralio čempionato sezone įnešė Kupiškio rajono savivaldybė.
Pasak lenktynininko, išlaikius esamus partnerius ir dar prisijungus naujiems, idėją sėsti į aukštesnio kalibro automobilį būtų galima paversti realybe.
Prisidėti prie Ovidijaus Vaštako sezono, neišleidžiant nė cento, gali ir kiekvienas ralio fanas, kadangi sportininkas turi paramos gavėjo statusą ir pretenduoja į 1,2 proc. paramą.
Daugiau informacijos apie Ovidijų Vaštaką bei jo veiklą tarpsezoniu galima rasti piloto „Facebook“ paskyroje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.