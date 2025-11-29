Westbrooko trigubas dublis neišgelbėjo „Kings“ Jutoje

Kalifornijos klubas išvykoje 119:128 (27:30, 24:32, 22:28, 46:38) nusileido Jutos „Jazz“ (6/12).
Šeimininkai į priekį išsiveržė pirmojo kėlinio pabaigoje ir pirmavo iki pat finalinės sirenos, paskutinio ketvirčio pradžioje užauginę 17 taškų persvarą (90:73).
Daugiausiai metimų Jutos klube atiteko Lauri Markkanenui – 39 minutės, 28 taškai (7/10 dvitaškių, 2/13 tritaškių, 8/8 baudų metimų), 7 atkovoti ir prarastas kamuolys, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.
Arti trigubo dublio buvo bosnis Jusufas Nurkičius, 27 minučių pasirodymą pažymėjęs 9 taškais (4/8 dvitaškių, 1/2 baudų metimų), 11 atkovotų kamuolių ir 9 rezultatyviais perdavimais.
Tuo tarpu „Kings“ gretose šį pasiekimą įgyvendino Russellas Westbrookas – 33 minutės, 16 taškų (4/11 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 2/3 baudų metimų), 12 atkovotų, 4 perimti ir 3 prarasti kamuoliai, 14 rezultatyvių perdavimų bei 4 pražangos.
Lygos rekordininkui tai buvo jau 206-asis trigubas dublis karjeroje.
Gynėjo žaistas minutes „Kings“ laimėjo 11 taškų, bet itin kentėjo ėmęsi rotacijos. Nuo suolo kilusio Maliko Monko minutės pralaimėtos net 26 taškais, po „minus 20“ surinko Preciousas Achiuwa ir Keonas Ellisas.
Dėl įtrūkusio menisko komandai ir toliau padėti negali Domantas Sabonis.
„Kings“ (0/4) ir „Jazz“ (1/3) NBA taurės Vakarų konferencijos A grupėje užėmė paskutiniąsias vietas ir liko toli nuo kito etapo.
Artimiausius mačus abi komandos žais namie – „Jazz“ priims svečius iš Hjustono, „Kings“ sulauks Memfio „Grizzlies“ (8/12) viešnagės.
„Kings“: Zachas LaVine’as 34 (4/9 tritaškių, 6 atk. kam.), Keeganas Murray’us 23 (1/6 tritaškių, 10 atk. kam., 3 per. kam.), Maxime’as Raynaud 19, DeMaras DeRozanas ir Russellas Westbrookas (12 atk. kam., 14 rez. perd., 4 per. kam.) po 16.
„Jazz“: Keyonte George’as 31 (4/9 tritaškių, 5 atk. kam., 6 rez. perd.), Lauri Markkanenas 28 (2/13 tritaškių, 7 atk. kam.), Brice’as Sensabaugh 20, Isaiah Collier (7 rez. perd.), Kevinas Love’as (7 atk. kam.), Sviatoslavas Michailiukas ir Jusufas Nurkičius (11 atk. kam., 9 rez. perd., 3 per. kam.) po 9.
