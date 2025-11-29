 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Valančiūno pastangų neužteko – „Nuggets“ baigė kovą dėl NBA taurės

2025-11-29 08:42 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-29 08:42

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) dramatišką nesėkmę patyrė Denverio „Nuggets“ (13/5) su Jonu Valančiūnu.

J.Valančiūnas gerai kovojo dėl kamuolių (Scanpix nuotr.)

0

Kolorado klubas namie 136:139 (33:41, 41:18, 30:44, 32:36) nusileido San Antonijaus „Spurs“ (13/5).

„Nuggets“ sužaidė dominuojantį antrąjį kėlinį ir po ilgosios pertraukos pirmavo 18 taškų persvara (77:59), kurios neišlaikė.

Ketvirtajame kėlinyje likus pusantros minutės rezultatą lygio Jamalas Murray’us (126:126), bet dviem tritaškiais į tai atsakė Devinas Vassellas. Likusius savo taškus „Spurs“ rinko baudų metimais, o šeimininkų neišgelbėjo Nikola Jokičiaus ir J.Murray’aus tritaškiai.

J.Valančiūnas pakilęs nuo suolo per 12 minučių surinko 4 taškus (2/3 dvitaškių), 8 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, klaidą ir pražangą.

Arti trigubo dublio vėl buvo N.Jokičius – 36 minutės, 21 taškas (6/9 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 6/8 baudų metimų), 9 atkovoti, perimtas ir 4 prarasti kamuoliai, 10 rezultatyvių perdavimų, blokąas bei 5 pražangos.

Tuo tarpu J.Murray’us tapo penktuoju žaidėju „Nuggets“ istorijoje, perkopusiu 10 tūkstančių karjeros taškų ribą, prisijungdamas prie Alexo Englisho, Dano Isselo, Carmelo Anthony ir N.Jokičiaus.

„Nuggets“ užtikrintai laimėjo kovą dėl kamuolių (44:35), tačiau vis tiek turėjo mažiau atakų, nes dvigubai dažniau klydo (16:8). Abi komandos tritaškius metė geresniu nei 40 procentų tikslumu (16/39 ir 17/42).

Victoro Wembanyamos sugrįžimo laukiančius „Spurs“ į pergalę tempė D.Vassellas – 31 minutė, 35 taškai (5/8 dvitaškių, 7/9 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 3 atkovoti ir perimtas kamuolys, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 4 pražangos.

„Spurs“ laukia kelionė į Minesotą, „Nuggets“ vyksta į Fyniksą.

Šiame mače paaiškėjo NBA taurės Vakarų konferencijos C grupės nugalėtojai – „Spurs“ (3/1) žengė į ketvirtfinalį, o „Nuggets“ (2/2) kovą dėl trofėjaus baigė.

„Spurs“: Devinas Vassellas 35 (7/9 tritaškių), Julianas Champagnie 25 (3/9 tritaškių, 10 atk. kam.), De’Aaronas Foxas 15 (6/19 metimų, 12 rez. perd.), Keldonas Johnsonas 14 (8 atk. kam.), Luke’as Kornetas 12 (6 atk. kam.), Dylanas Harperis 11, Harrisonas Barnesas 10 (1/6 tritaškių, 5 rez. perd.).

„Nuggets“: Jamalas Murray’us 37 (5/8 tritaškių, 7 rez. perd.), Cameronas Johnsonas 28 (6/9 tritaškių, 6 atk. kam.), Nikola Jokičius 21 (9 atk. kam., 10 rez. perd., 4 klaidos), Timas Hardaway’us (2/7 tritaškių) ir Peytonas Watsonas (6 atk. kam.) po 15, ... , Jonas Valančiūnas 4 (8 atk. kam.).

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

