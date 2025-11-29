Buzelis Šarlotėje neprametė dvitaškių, tačiau liko be tolimo metimo

Lietuvio klubas išvykoje 116:123 (29:32, 33:35, 32:26, 22:30) krito prieš Šarlotės „Hornets“ (5/14).
„Bulls“ po trijų kėlinių pirmavo 94:93, o likus žaisti dvi minutes atsiliko tik keturiais taškais (112:116). Vis dėlto tuomet keturios svečių atakos paeiliui buvo rezultatyvios, o artimoje kovoje tai virto nesėkmės priežastimi.
M.Buzelis per 30 minučių surinko 8 taškus (3/3 dvitaškų, 0/5 tritaškių, 2/4 baudų metimų), 2 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus bei 3 pražangas.
Išskirtinis rodiklis pralaimėtame mače – lietuvio žaistas minutes „buliai“ laimėjo 14 taškų persvarą.
Mačo pabaigoje arti trigubo dublio buvęs Joshas Giddey apsižodžiavo su vienu iš „Hornets“ gerbėjų. Dėl šio incidento rungtynės buvo pristabdytos, o aistruolis – išvestas iš arenos.
„Bulls“ labiausiai strigo ties perimetru, kur realizavo vos 22 procentus metimų (8/36).
Nugalėtojų gretose produktyviausias puolime buvo Brandonas Milleris – 32 minutės, 27 taškai (5/8 dvitaškių, 5/11 tritaškių, 2/3 baudų metimų), 5 atkovoti ir prarastas kamuolys, rezultatyvus perdavimas bei 3 blokai.
Tai buvo NBA taurės mačas – abi komandos Rytų konferencijos C grupėje laimėjo tik po vieną iš keturių mačų ir baigė kovą dėl trofėjaus.
Namie liekantys „Hornets“ priims svečius iš Toronto, „buliai“ keliauja į Indianą.
„Bulls“: Coby White’as (1/6 tritaškių) ir Joshas Giddey (11 atk. kam., 9 rez. perd., 3/7 tritaškių) po 25, Tre Jonesas 16 (5 per. kam.), Nikola Vučevičius 13 (14 atk. kam., 1/5 tritaškių), Kevinas Huerteris 11, Matas Buzelis 8 (0/5 tritaškių).
„Hornets“: Brandonas Milleris 27 (5/11 tritaškių, 5 atk. kam.), Milesas Bridgesas 22 (1/5 tritaškių, 8 atk. kam., 7 rez. perd.), Collinas Sextonas 21, LaMelo Ballas 16 (3/10 tritaškių, 7 atk. kam., 8 rez. perd.), Konas Knueppelas 12 (2/9 tritaškių, 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Sionas Jamesas 9.
