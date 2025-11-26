McCollumo tolimi metimai nutraukė klaikią „Wizards“ seriją

Lygos autsaideriai namie 132:113 (45:23, 32:32, 34:23, 21:35) nugalėjo Atlantos „Hawks“ (11/8).
„Vanagai“ košmariškai pradėjo rungtynes, iškart atsilikdami 2:18, o pirmojo kėlinio pabaigoje skendo net 29 taškų deficite (14:43).
Atsitiesti svečiai taip ir nesugebėjo – po trijų kėlinių komandas skyrė 33 taškai (78:111), o praraja kiek susiaurėjo tik finišo tiesiojoje.
Atlantos klubas ir toliau verčiasi be traumą patyrusio Trae’aus Youngo, lyderio vaidmens šį kartą ėmėsi Kristapas Porzingis – 22 minutės, 22 taškai (5/8 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 6/7 baudų metimų), 8 atkovoti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas ir 5 pražangos.
Tuo tarpu nugalėtojų gretose driokstelėjo C.J.McCollumas – 37 minutės, 46 taškai (7/12 dvitaškių, 10/13 tritaškių, 2/4 baudų metimų), 5 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai bei pražanga.
Įdomu tai, kad 34-erių gynėjas net nepagerino asmeninių rekordų – jis yra viename mače pelnęs 50 taškų, o 2022-aisiais sumetė11 tritaškių atstovaudamas Naujojo Orleano „Pelicans“.
Patikimai atakavo visa šeimininkų komanda (19/38, 50 procentų tritaškių), galėjusi nekvaršinti galvos dėl pralaimėtos kovos dėl kamuolių (36:44).
„Wizards“ šiuo maču nutraukė net keturiolikos nesėkmių seriją, bet išlieka prasčiausia lygos ekipa.
Tai buvo NBA taurės mačas – abi komandos laimėjo po vieną iš trijų mačų ir tik teoriškai gali tikėtis vietos kitame etape.
„Wizards“ artimiausią mačą sužais Indianoje, „Hawks“ namie priims Klivlando „Cavaliers“ (12/7).
„Hawks“: Kristapas Porzingis 22 (8 atk. kam.), Onyeka Okongwu 20 (3/6 tritaškių), Zaccharie Risacheras 17 (4/9 tritaškių, 5 atk. kam.), Dysonas Danielsas 11 (9 atk. kam., 7 rez. perd.), Vitas Krejči 10, Luke’as Kennardas 9.
„Wizards“: C.J.McCollumas 46 (10/13 tritaškių, 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Alexandre’as Sarras 27 (11 atk. kam.), Corey Kispertas 19 (4/8 tritaškių), Carltonas Carringtonas (6 rez. perd.) ir Khrisas Middletonas (7 atk. kam., 12 rez. perd.) po 10, Bilalas Coulibaly 9 (4 rez. perd.).
