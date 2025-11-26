„Magic“ triuškinanti pergalė prieš „76ers“ ir rungtynių metu kilęs konfliktas

Floridos klubas išvykoje 144:103 (35:35, 51:25, 35:23, 23:20) nušlavė Filadelfijos „76ers“ (9/8).
Prieš pat ilgąją pertrauką ant parketo įvyko apsistumdymas – susirėmė Wendellas Carteris ir Andre Drummondas, komandos draugą ginti šokęs Jalenas Suggsas pastūmė varžovų aukštaūgį.
Kivirčas netrukus išsiplėtė, šį malšinti teko teisėjams. J.Suggsas buvo išvytas į rūbinę, technines pražangas gavo A.Drummondas, Jabari Walkeris, W.Carteris ir Desmondas Bane’as.
Svečių tai neišbalansavo – vien per antrąjį kėlinį jie suvertė 51 tašką, o šimtąjį pelnė vos įpusėjus trečiam ketvirčiui.
Tai buvo NBA taurės mačas, sunaikinęs „76ers“ galimybes žengti į kitą etapą. Filadelfijos klubas pralaimėjo visus tris taurės mačus, „Magic“ pasižymėjo trimis pergalėmis.
Karjeros rungtynes sužaidė Anthony Blackas – 28 minutės, 31 taškas (8/11 dvitaškių, 4/6 tritaškių, 3/4 baudų metimų), atkovotas, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.
Net devyni „Magic“ žaidėjai pasiekė dviženklį rezultatyvumą.
„76ers“ gretose lyderio vaidmenį išlaikė blankiausią sezono mačą sužaidęs Tyrese’as Maxey – 32 minutės, 20 taškų (6/10 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 5/6 baudų metimų), atkovotas, perimtas ir prarastas kamuolys, 4 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.
Filadelfijos klubas gali teisintis neturėjęs būrio svarbiausių žaidėjų – Joelio Embiido, Paulo George’o ir V.J.Edgecombe’o. „Magic“ padėti negalėjo kirkšnį susižeidęs Paolo Banchero.
Orlando klubas artimiausiam mačui keliauja į Detroitą, „76ers“ žais Brukline.
„76ers“: Tyrese’as Maxey 20 (4 rez. perd., 1/5 tritaškių), Jaredas McCainas 15 (2/5 tritaškių), Justinas Edwardsas 13 (4 klaidos), Dominickas Barlow 11 (6 atk. kam.), Ericas Gordonas 10 (4/4 metimų), ... , Andre Drummondas 3 (12 atk. kam.).
„Magic“: Anthony Blackas 31 (4/6 tritaškių), Franzas Wagneris 21 (5 atk. kam.), Desmondas Bane’as 15 (1/5 tritaškių, 6 rez. perd.), Jettas Howardas 13 (1/5 tritaškių), Wendellas Carteris 12 (4/4 dvitaškių, 8 atk. kam.), Tristanas da Silva, Noah Penda (9 atk. kam.), Goga Bitadze (9 atk. kam.) ir Tyusas Jonesas po 10.
