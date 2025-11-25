 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Lakers“ komandą papildė G lygoje spindintis amerikietis, atleistas Koloko

2025-11-25 10:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-25 10:23

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) tvirtai žygiuojantys Los Andželo „Lakers“ (12/4) atliko aukštaūgių rokiruotę.

D.Timme&#039;as gavo „Lakers“ šansą (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) tvirtai žygiuojantys Los Andželo „Lakers" (12/4) atliko aukštaūgių rokiruotę.

0

Kalifornijos klubas atleido Christianą Koloko ir įteikė dvišalį kontraktą Drew Timme’ui.

25 metų 210 cm ūgio Ch.Koloko šį sezoną ant parketo pasirodė vos du kartus ir per šešias minutes taškais nepasižymėjo.

Kamerūnietis ryškaus vaidmens Los Andžele neturėjo ir praėjusį sezoną, o 2023–2024 metų batalijas praleido dėl susidariusių kraujo krešulių. Anksčiau jis kartu su Ąžuolu Tubeliu žaidė Arizonos universitete, 2022-ųjų NBA naujokų biržoje buvo pakviestas 33-uoju šaukimu.

Tuo tarpu D.Timme’as neišgirdo savo pavardės 2023-ųjų biržoje, o vėliau išbandė save net keturiose G lygos ekipose bei debiutavo NBA su Bruklino „Nets“ marškinėliais.

Šį sezoną 25 metų 206 cm ūgio puolėjas atstovauja Los Andželo dubleriams „South Bay Lakers“ bei kartu su Augustu Marčiulioniu žaidžia G lygoje.

Amerikiečio vidurkiai siekia 34 minutes, 25,5 taško (33 procentai tritaškių), 7,5 atkovoto kamuolio ir 4 rezultatyvius perdavimus.

„Lakers“ užima trečiąją vietą NBA Vakarų konferencijoje, o D.Timme’as šansą debiutuoti turės miesto derbyje prieš Los Andželo „Clippers“ (5/12).

