Netikėta žinia: „Kitokie pasikalbėjimai“ atsisveikina su Pauliumi Vaitiekūnu

Įraše skelbiama, kad gruodžio 10 dieną Paulius ves paskutinius savo „Kitokius pasikalbėjimus“.
Atsisveikinimas
„It was a wild ride! (liet. tai bent kelionė buvo),“ – rašoma pranešime.
Tačiau toks lakoniškas tekstas iškart sukėlė diskusijas tarp laidos klausytojų. Komentaruose žmonės klausia:
„Tai turbūt ves paskutinius pasikalbėjimus 2025 metais?“, – klausė vienas laitos klausytojas.
„Paskutinius šiais metais ar aplamai paskutinius?“, – klausia kitas.
Renginio organizatoriai kviečia gerbėjus ateiti atsisveikinti su vedėju gyvai.
