  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Netikėta žinia: „Kitokie pasikalbėjimai“ atsisveikina su Pauliumi Vaitiekūnu

2025-11-25 09:44
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 09:44

Pirmadienio vakarą oficialioje „Kitokių pasikalbėjimų“ „Facebook“ paskyroje pasirodė netikėta žinia – laidą palieka vienas jos veidų, vedėjas Paulius Vaitiekūnas.

Išvadų laukiantis P.Vaitiekūnas: „Žalgiris“ tikrai laimės Barselonoje“

0

Įraše skelbiama, kad gruodžio 10 dieną Paulius ves paskutinius savo „Kitokius pasikalbėjimus“.

Atsisveikinimas

„It was a wild ride! (liet. tai bent kelionė buvo),“ – rašoma pranešime.

Tačiau toks lakoniškas tekstas iškart sukėlė diskusijas tarp laidos klausytojų. Komentaruose žmonės klausia:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai turbūt ves paskutinius pasikalbėjimus 2025 metais?“, – klausė vienas laitos klausytojas.

„Paskutinius šiais metais ar aplamai paskutinius?“, – klausia kitas.

Renginio organizatoriai kviečia gerbėjus ateiti atsisveikinti su vedėju gyvai. 

