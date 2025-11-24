 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Australijoje „Snapchat“ pradėjo prašyti paauglių vartotojų patvirtinti savo amžių

2025-11-24 17:19 / šaltinis: BNS
Australijoje socialinis tinklas „Snapchat“ pradėjo prašyti paauglių vartotojų patvirtinti savo amžių, pirmadienį pranešė šios platformos atstovas, likus vos kelioms savaitėms iki įstatymo, drausiančio jaunesniems nei 16 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais, įsigaliojimo. 

Australija tokioms platformoms kaip „Facebook“, „Instagram“ ir „TikTok“ nurodė nuo gruodžio 10 dienos pašalinti jaunesnius nei 16 metų naudotojus. To nepadarius joms grės didelės baudos.

„Nuo šios savaitės daugelio vartotojų bus prašoma patvirtinti savo amžių, kad jie galėtų toliau naudotis „Snapchat“, – sakė bendrovė. 

Vartotojai galės tai padaryti naudodamiesi Australijos banko sąskaita, vyriausybės išduotu asmens tapatybės dokumentu arba nufotografuodami savo veidą, kurį trečioji šalis panaudos, kad apytiksliai nustatytų, kiek vartotojui metų. 

Nuo gruodžio 10 dienos jaunesnių nei 16 metų vartotojų paskyros bus blokuojamos.

„Snapchat“, kaip ir kitos socialinių tinklų platformos, rekomendavo paaugliams vartotojams kuo greičiau parsisiųsti savo duomenis, nes įsigaliojus draudimui tą padaryti gali būti sudėtinga. 

Susirašinėjimo programėlė pareiškė griežtai nesutinkanti su vyriausybės draudimu, tačiau „laikysis įstatymų, kaip ir visų vietos teisės aktų šalyse, kuriose veikiame“.

„Tačiau atjungus paauglius nuo draugų ir šeimos, jie saugesni netampa – tai gali paskatinti juos naudoti mažiau saugias, mažiau privačias susirašinėjimo programėles“, – perspėjo ji.  

Kol kas į šį svarbų teisės aktą yra neįtraukta 10 platformų, įskaitant „Discord“, „WhatsApp“, „Lego Play“ ir „Pinterest“. 

Tačiau Australijos valdžia pasiliko teisę prireikus atnaujinti uždraustų platformų sąrašą.

Pastebimas itin didelis susidomėjimas naujais griežtais Australijos apribojimais, reguliavimo institucijoms visame pasaulyje kovojant su socialinių tinklų keliamais pavojais.

Naujosios Zelandijos ministras pirmininkas Christopheris Luxonas (Kristoferis Luksonas) pateiks panašų įstatymo projektą, siekiant apriboti vaikų naudojimąsi socialiniais tinklais.

Nyderlandų vyriausybė šiemet patarė tėvams uždrausti jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis tokiomis socialinių tinklų programėlėmis kaip „TikTok“ ir „Snapchat“.

Teoriškai Australijos įstatymas yra vienas iš griežčiausių draudimų pasaulyje. 

Tačiau kai kurie ekspertai nerimauja, kas tai bus paprasčiausiai simbolinis neįgyvendinamas teisės aktas dėl sunkumų įgyvendinant ir kontroliuojant amžiaus patikrinimą internete.

