 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„Kitokius pasikalbėjimus“ paliekantis Paulius Vaitiekūnas prabilo viešai: siunčia žinią

2025-11-25 10:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 10:19

Pirmadienio vakarą oficialioje „Kitokių pasikalbėjimų“ „Facebook“ paskyroje pasirodė netikėta žinia – laidą palieka vienas jos veidų, vedėjas Paulius Vaitiekūnas. Pasklidus šiai naujienai, galiausiai į tai jis sureagavo ir pats.

Paulius Vaitiekūnas (nuotr. Kitokie pasikalbėjimai)

Pirmadienio vakarą oficialioje „Kitokių pasikalbėjimų“ „Facebook“ paskyroje pasirodė netikėta žinia – laidą palieka vienas jos veidų, vedėjas Paulius Vaitiekūnas. Pasklidus šiai naujienai, galiausiai į tai jis sureagavo ir pats.

REKLAMA
1

Socialiniame tinkle „Instagram“ P. Vaitiekūnas pasidalijo įrašais, kuriame patvirtino žinią ir papasakojo apie patirtį laidoje „Kitokie pasikalbėjimai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prabilo Paulius Vaitiekūnas

„Prieš beveik du metus gavau pasiūlymas vesti „Kitokius pasikalbėjimus“ – projektą, su kuriuo užaugau. Yra pasikalbėjimų, kuriuos kažkuriuo metu mokėjau mintinai, nes man tai būdavo kosmosas. Kai gavau pasiūlymą vesti šitą projektą, nuo tos dienos mano gyvenimas iš principo apsivertė aukštyn kojomis. Atvėriau galimybes apie kurias niekada nesvajojau, kalbinau žmones, kurių turbūt nė nesvajojau susitikti. Projektas, kuris mane supurtė, padarė žmogumi, be galo daug išmokė.

REKLAMA
REKLAMA

Tai buvo beprotiškas gyvenimo etapas – kartais net nesuprasdavau, ar tai realiai vyksta. Mantui ir visai komandai aš už tai būsiu visada dėkingas. Prieš save ir kitus esu labai sąžiningas, kaip aš tą galimybę priėmiau, kiek sudėjau darbo.

REKLAMA

Tai įspūdingiausias dalykas, prie kurio man tekę prisidėti. Labai ačiū visiems žiūrovams, kurie žiūrėjo internetu, pirko bilietus. Ačiū visiems pašnekovams. Ir gruodžio 10 dieną į sceną lipsiu jau paskutinį kartą kaip vedėjas. Todėl labai noriu kreiptis į visus, kurie taip ir neprisiruošė gyvai ateiti pažiūrėti renginio – tikiuosi, mes pasimatysime Kaune ir paminėsime trankiai šį mano gyvenimo etapą, kuris viską apvertė aukštyn kojomis“, – kalbėjo P. Vaitiekūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Primename, kad „Facebook“ įraše buvo skelbiama, kad gruodžio 10 dieną Paulius ves paskutinius savo „Kitokius pasikalbėjimus“.

„It was a wild ride! (liet. tai bent kelionė buvo),“ – rašoma pranešime.

Tačiau toks lakoniškas tekstas iškart sukėlė diskusijas tarp laidos klausytojų. Komentaruose žmonės klausė:

„Tai turbūt ves paskutinius pasikalbėjimus 2025 metais?“, – klausė vienas laidos klausytojas.

„Paskutinius šiais metais ar aplamai paskutinius?“, – klausė kitas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų