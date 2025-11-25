„Kitokius pasikalbėjimus“ paliekantis Paulius Vaitiekūnas prabilo viešai: siunčia žinią

Socialiniame tinkle „Instagram“ P. Vaitiekūnas pasidalijo įrašais, kuriame patvirtino žinią ir papasakojo apie patirtį laidoje „Kitokie pasikalbėjimai“.
Prabilo Paulius Vaitiekūnas
„Prieš beveik du metus gavau pasiūlymas vesti „Kitokius pasikalbėjimus“ – projektą, su kuriuo užaugau. Yra pasikalbėjimų, kuriuos kažkuriuo metu mokėjau mintinai, nes man tai būdavo kosmosas. Kai gavau pasiūlymą vesti šitą projektą, nuo tos dienos mano gyvenimas iš principo apsivertė aukštyn kojomis. Atvėriau galimybes apie kurias niekada nesvajojau, kalbinau žmones, kurių turbūt nė nesvajojau susitikti. Projektas, kuris mane supurtė, padarė žmogumi, be galo daug išmokė.
Tai buvo beprotiškas gyvenimo etapas – kartais net nesuprasdavau, ar tai realiai vyksta. Mantui ir visai komandai aš už tai būsiu visada dėkingas. Prieš save ir kitus esu labai sąžiningas, kaip aš tą galimybę priėmiau, kiek sudėjau darbo.
Tai įspūdingiausias dalykas, prie kurio man tekę prisidėti. Labai ačiū visiems žiūrovams, kurie žiūrėjo internetu, pirko bilietus. Ačiū visiems pašnekovams. Ir gruodžio 10 dieną į sceną lipsiu jau paskutinį kartą kaip vedėjas. Todėl labai noriu kreiptis į visus, kurie taip ir neprisiruošė gyvai ateiti pažiūrėti renginio – tikiuosi, mes pasimatysime Kaune ir paminėsime trankiai šį mano gyvenimo etapą, kuris viską apvertė aukštyn kojomis“, – kalbėjo P. Vaitiekūnas.
Primename, kad „Facebook“ įraše buvo skelbiama, kad gruodžio 10 dieną Paulius ves paskutinius savo „Kitokius pasikalbėjimus“.
„It was a wild ride! (liet. tai bent kelionė buvo),“ – rašoma pranešime.
Tačiau toks lakoniškas tekstas iškart sukėlė diskusijas tarp laidos klausytojų. Komentaruose žmonės klausė:
„Tai turbūt ves paskutinius pasikalbėjimus 2025 metais?“, – klausė vienas laidos klausytojas.
„Paskutinius šiais metais ar aplamai paskutinius?“, – klausė kitas.
