  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgiris“ – „Baskonia“ tiesiogiai: stebėkite Eurolygos rungtynes prieš Sedekerskio komandą

2025-11-25 10:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-25 10:00

Kauno „Žalgirio" krepšininkai neįprastą dieną – antradienį – stoja į kovą Eurolygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose susitinka su Vitorijos „Baskonia", kuriai atstovauja Tadas Sedekerskis.

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai neįprastą dieną – antradienį – stoja į kovą Eurolygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose susitinka su Vitorijos „Baskonia“, kuriai atstovauja Tadas Sedekerskis.

0

Rungtynių pradžia – 19:45 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Prieš susitikimą TV3 eteryje tradiciškai bus rodoma Astos Žukaitės-Nalivaikienės vedama laida „GoŽalgiris“.

„Žalgirio“ krepšininkai žygioja per nesėkmingą sezono atkarpą Eurolygoje – patirti jau trys pralaimėjimais paeiliui. Tiesa, nesėkmės buvo patirtos išvykose – nusileista „Olympiakos“, „Dubai“ ir „Real“ ekipoms.

7 pergalės ir 5 pralaimėjimai žalgiriečius rikiuoja penktoje vietoje turnyro lentelėje.

„Baskonia“ laimėjo tik 4 kartus, krito jau 8 ir lentelėje užima tik 17-ąją vietą.

„Basonia“ nori žaistą labai greitą krepšinį. Bėganti komanda, tad bus iššūkis stabdyti jų greitą puolimą ir tritaškius, bet kuriai progai pasitaikius meta greitus metimus. Gynyboje turi daug atletiškumo, visi komandoje yra atletiški, nori žaisti greitai ir atletiškai. Su tuo susitvarkyti bus didelis iššūkis“, – prieš rungtynes sakė Tomas Masiulis.

 

 

