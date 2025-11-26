Luka Dončičius surinko 43 taškus ir nukalė pergalę miesto derbyje

J.J.Redicko auklėtiniai namie 135:118 (37:38, 32:28, 29:27, 37:25) pranoko Los Andželo „Clippers“ (5/13).
Lemiamą kėlinį „Lakers“ pradėjo pirmaudami tik 5 taškais (98:93), bet LeBrono Jameso tritaškis netrukus pavertė persvarą dviženkle (106:95), o finišo tiesiojoje šeimininkai nesusvyravo.
Nugalėtojų gretose ryškiai žibėjo Luka Dončičius – 38 minutės, 43 taškai (7/16 dvitaškių, 7/12 tritaškių, 8/11 baudų metimų), 9 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 13 rezultatyvių perdavimų, blokas ir 4 pražangos.
Mačo pabaigoje jis dar kibirkščiavo su Krisu Dunnu, incidentas baigėsi „Clippers“ gynėjo išvarymu ir Jaxsono Hayeso technine pražanga.
40 taškų ribą slovėnas peržengė jau penktą kartą šį sezoną, o jo vidurkis siekia 35,2 taško.
Solidžiai L.Dončičiui talkino 31 tašką sumetęs Austinas Reavesas ir 25 pridėjęs L.Jamesas. Užtikrintai atakavo visa „Lakers“ komanda, tritaškius vertusi 45 procentų tikslumu (13/29).
„Lakers“ sulaukė vos 15 taškų iš nuo suolo pakilusių žaidėjų, bet „Clippers“ rezervas pridėjo tik 23 taškus.
Svečių gretose išsiskyrė Jamesas Hardenas – 37 minutės, 29 taškai (6/9 dvitaškių, 3/12 tritaškų, 8/8 baudų metimų), 5 atkovoti, 2 perimti ir 5 prarasti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai bei 3 pražangos.
Tai buvo kertinis mačas NBA taurės Vakarų konferencijos B grupėje. „Lakers“ (3/0) užsitikrino pirmąją vietą ir kelialapį į ketvirtfinalį, „Clippers“ (2/1)dar turi šansą tapti geriausia antrą vietą užėmusia ekipa.
Abi komandos lieka Los Andžele – „Lakers“ priims svečius iš Dalaso, „Clippers“ laukia Memfio „Grizzlies“ (6/12) viešnagės.
„Clippers“: Jamesas Hardenas 29 (3/12 tritaškių, 5 atk. kam., 9 rez. perd., 5 klaidos), Krisas Dunnas (3/6 tritaškių) ir Kawhi Leonardas (1/5 tritaškių, 5 atk. kam.) po 19, Johnas Collinsas 18 (4/6 tritaškių, 5 atk. kam.), Ivica Zubacas 10 (10 atk. kam., 4 rez. perd., 2 blokai).
„Lakers“: Luka Dončičius 43 (7/12 tritaškių, 9 atk. kam., 13 rez. perd.), Austinas Reavesas 31 (9 atk. kam., 3 per. kam.), LeBronas Jamesas 25 (6 atk. kam., 6 rez. perd.), Rui Hachimura 13, Jaxsonas Hayesas 8.
