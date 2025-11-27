Gilgeousas-Alexanderis pelnė 40 taškų, o „Thunder“ iškovojo dešimtą pergalę iš eilės

Šį kartą NBA čempionai namuose 113:105 (24:17, 25:22, 29:32, 35:34) palaužė Minesotos „Timberwolves“ (10/8).
Šios rungtynės skaičiavosi ir į NBA taurės sąskaitą, o pergalė „Thunder“ garantavo vietą kitame etape, „Timberwolves“ pralaimėjimas – eliminavo iš turnyro.
„Thunder“ į priekį tempė praėjusio sezono MVP Shai Gilgeousas-Alexanderis. Kanadietis per 37 minutes sumetė 40 taškų (11/17 dvit., 1/2 trit., 15/17 baud.), atkovojo 6 kamuolius ir atliko tiek pat rezultatyvių perdavimų.
Mačo epizodai:
Likus žaisti 3 minutes rezultatas dar buvo lygus (101:101), o Anthony Edwardso tritaškis prieš paskutinę rungtynių minutę išlaikė „Timberwolves“ viltį gyvą – 104:105.
Reikalus išsprendė Cheto Holmgreno tritaškis, o vėliau pergalę baudomis įtvirtino tas pats Sh.Gilgeousas-Alexanderis.
Svečiams A.Edwardas per 40 minučių pelnė 31 tašką (4/9 dvit., 5/10 trit., 8/12 baud.), atkovojo 8 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Oklahomos komanda šį sezoną vis dar laukia vieno iš lyderių Jaleno Williamso prisijungimo.
„Thunder“: Shai Gilgeous-Alexanderis 40 (11/17 dvit., 15/17 baud.), Isaiah Hartensteinas 15 (6/10 dvit.), Ajay Mitchellas 13, Chetas Holmgrenas 12 (2/8 dvit., 9 atk. kam.).
„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 31 (4/9 dvit., 5/10 trit., 8/12 baud., 8 atk. kam.), Terrence'as Shannonas 18 (4/4 dvit., 3/3 trit.), Nazas Reidas 12, Donte DiVincenzo 11, Jadenas McDanielsas ir Juliusas Randle'as (2/7 trit., 8 atk. kam.) po 10.
