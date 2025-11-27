 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„PSG įveikė „Tottenham“ aštuonių įvarčių trileryje: Vitinha pelnė hetriką UEFA Čempionų lygoje“

2025-11-27 00:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 00:20

UEFA Čempionų lygos rungtynėse Paryžiuje žiūrovai galėjo grožėtis įvarčių fiesta.

Vitinha | Scanpix nuotr.

UEFA Čempionų lygos rungtynėse Paryžiuje žiūrovai galėjo grožėtis įvarčių fiesta.

0

Paryžiaus „Saint-Germain“ klubas aštuonių įvarčių rungtynėse 5:3 nugalėjo „Tottenham“ ekipą.

„Tottenham“ į Čempionų lygos nugalėtojų vartus kamuolį pasiuntė pirmojo kėlinio pabaigoje. Po sėkmingos kombinacijos Richarlisonui beliko tik pasiųsti kamuolį į oponentų vartus iš labai artimos distancijos.

Paskutinę pirmojo kėlinio minutę krito įspūdingas įvartis. Vitinha iš toli galingu smūgiu pataikė į tolimąjį vartų kampą ir išlygino rezultatą.

Po pertraukos „Tottenham“ ir vėl įsiveržė į priekį. Nors PSG gynyba sugebėjo sulaikyti pirmąjį smūgį, antrasis Randalo Kolo Muani smūgis buvo per stiprus ir jis suspurdėjo vartų tinkle.

Tiesa, ir šį kartą PSG ilgai besivejančių vaidmenyje nebuvo. Vitinha pelnė dar vieną puikų įvartį, šį kartą suklaidinęs gynėją baudos aikštelėje ir įsukęs kamuolį į vartus.

Po poros minučių „Tottenham“ suklydo prie savo vartų, o PSG iškart tuo pasinaudojo. Kamuolį baudos aikštelėje gavęs Fabianas Ruizas iškart atliko tikslų smūgį į vartus.

Puolime įsisiautėjusi PSG nesiruošė sustoti ir dar kartą pasižymėjo jau po kampinio. Jo metu Willianas Pacho sugebėjo pasižymėti po sumaišties netoli vartų.

Ties tuo abi komandos nesustojo. R. Kolo Muani savo dubliu dar kartą priartino „Tottenham“ iki vieno įvarčio, bet skirtą vienuolikos metrų baudinį realizavęs Vitinha leido savo ekipai įsirašyti tris taškus.

Po ketvirtosios pergalės PSG pakilo į antrąją UEFA Čempionų lygos grupės etapo poziciją. 8 taškus turinti „Tottenham“ rikiuojasi 16-ta.

