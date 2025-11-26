„Liverpool“ vėl nesėkmingai žaidė namuose: sutriuškinti prieš PSV

Trečiadienį UEFA Čempionų lygos rungtynėse „Liverpool“ namuose 1:4nusileido PSV komandai.
Rungtynes „Liverpool“ pradėjo itin apmaudžiai. Virgilas van Dijkas aukštai iškėlęs ranką sužaidė į kamuolį bei teisėjas nieko nelaukdamas skyrė vienuolikos metrų baudinį. Jį užtikrintai realizavo patyręs Ivanas Perisičius.
Pranašumą PSV išlaikė neilgai. Po kelių minučių jų vartininkas atrėmė smūgį, bet niekuo padėti komandai po iškart sekusio Dominiko Szoboszlai smūgio jis nebegalėjo.
„Liverpool“ švaisčius progas, PSV vėl pasinaudojo savo galimybe po pertraukos. Tiesa, už įvartį daugiausiai nuopelnų turėtų tekti gynėjui Mauro Juniorui, kuris suklaidino gynėją ir įveikęs nemažą atstumą atliko puikų perdavimą komandos draugui Guusui Tilui, kuris vienu prisilietimu pasiuntė kamuolį į vartus.
Trečiasis įvartis į „Liverpool“ vartus krito po dar vienos greitos atakos. Nors ir pradžių kamuolys skriejo į virpstą, netrukus pirmasis prie kamuolio atsidūręs Couhaibas Driouechas įvirtino savo ekipos persvarą.
Jau per pridėtą laiką C. Driouechas savo komandos pranašumą pavertė triuškinamu.
Antrasis pralaimėjimas per penkerias rungtynes nubloškė „Liverpool“ į 12-ąją poziciją lygoje.
