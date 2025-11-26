Guardiola paaiškino, kodėl „Man City“ nusileido „Bayer“

„Per daug pokyčių. Matant rezultatą galbūt to buvo per daug. Prisiimu atsakomybę, bet mačiau juos ir man patinka, kai visi yra įtraukti. Kai esi futbolininkas ir nežaidi penkerių, šešerių, septynerių rungtynių, tai yra sunku. Visada mėgstu būti pernelyg malonus ir visus įtraukti. Tai nepasiteisino ir turime su tuo susitaikyti. Tai buvo pirmas kartas mano gyvenime, kai tai padariau ir to buvo per daug.
Vis dar turime trejas rungtynes ir pamatysime, kas nutiks. Dabar belieka daug nekalbėti, „išsivalyti“ galvas ir vykti į susitikimą su „Leeds“, – po rungtynių kalbėdamas savo kaltę pripažino strategas.
„Man City“ pralaimėjo namų rungtynes Čempionų lygos grupių arba lygos fazės etape pirmą kartą nuo 2018 metų.
