Guardiola paaiškino, kodėl „Man City“ nusileido „Bayer“

2025-11-26 12:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 12:39

„Manchester City" vyriausiasis treneris Pepas Guardiola po UEFA Čempionų lygoje patirto pralaimėjimo prieš Lėverkuzeno „Bayer" pripažino, jog atliko per daug pokyčių sudėtyje.

Pepas Guardiola | Scanpix nuotr.

„Manchester City“ vyriausiasis treneris Pepas Guardiola po UEFA Čempionų lygoje patirto pralaimėjimo prieš Lėverkuzeno „Bayer“ pripažino, jog atliko per daug pokyčių sudėtyje.

0

„Per daug pokyčių. Matant rezultatą galbūt to buvo per daug. Prisiimu atsakomybę, bet mačiau juos ir man patinka, kai visi yra įtraukti. Kai esi futbolininkas ir nežaidi penkerių, šešerių, septynerių rungtynių, tai yra sunku. Visada mėgstu būti pernelyg malonus ir visus įtraukti. Tai nepasiteisino ir turime su tuo susitaikyti. Tai buvo pirmas kartas mano gyvenime, kai tai padariau ir to buvo per daug.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dar turime trejas rungtynes ir pamatysime, kas nutiks. Dabar belieka daug nekalbėti, „išsivalyti“ galvas ir vykti į susitikimą su „Leeds“, – po rungtynių kalbėdamas savo kaltę pripažino strategas.

„Man City“ pralaimėjo namų rungtynes Čempionų lygos grupių arba lygos fazės etape pirmą kartą nuo 2018 metų.

