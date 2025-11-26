Flickas po triuškinamo pralaimėjimo Čempionų lygoje davė pažadą

„Galiu pažadėti, kad artimiausiose rungtynėse matysime kitokią „Barceloną“. Tą patį sakiau ir prieš rungtynes. Matau, kaip mes treniruojamės, kokia kokybė, intensyvumas. Viskas yra kitaip nei buvo prieš galbūt šešias savaites. Žaidėjai grįžta, todėl treniruočių kokybė gerėja. Jaučiuosi dėl to gerai ir esu nusiteikęs pozityviai.
Turime būti agresyvesni, ypatingai vienas prieš vieną situacijose. „Chelsea“ visada pasižymi agresija, jie žaidžia labiau kūnu, dinamiškiau vienas prieš vieną. To noriu iš savo komandos. Rungtynes pradėjome labai gerai, turėjome labai gerą progą pelnyti pirmąjį įvartį, tačiau po raudonos kortelės viskas pasikeitė.
Nėra lengva žaisti prieš fantastišką komandą ir sugrįžti į rungtynes su 10 žaidėjų. Turime susitaikyti su šiuo pralaimėjimu“, – savo mintimis pasidalijo strategas.
Priminsime, jog„Barcelona“ su 7 taškais nukrito į penkioliktąją Čempionų lygos turnyrinės lentelės vietą.
