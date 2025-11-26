 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Flickas po triuškinamo pralaimėjimo Čempionų lygoje davė pažadą

2025-11-26 11:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 11:51

„Barcelonos“ vyrausiąsis treneris Hansi Flickas po UEFA Čempionų lygoje patirto skaudaus pralaimėjimo prieš Londono „Chelsea“ davė pažadą.

Hansi Flickas | Scanpix nuotr.

„Barcelonos“ vyrausiąsis treneris Hansi Flickas po UEFA Čempionų lygoje patirto skaudaus pralaimėjimo prieš Londono „Chelsea“ davė pažadą.

REKLAMA
0

„Galiu pažadėti, kad artimiausiose rungtynėse matysime kitokią „Barceloną“. Tą patį sakiau ir prieš rungtynes. Matau, kaip mes treniruojamės, kokia kokybė, intensyvumas. Viskas yra kitaip nei buvo prieš galbūt šešias savaites. Žaidėjai grįžta, todėl treniruočių kokybė gerėja. Jaučiuosi dėl to gerai ir esu nusiteikęs pozityviai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turime būti agresyvesni, ypatingai vienas prieš vieną situacijose. „Chelsea“ visada pasižymi agresija, jie žaidžia labiau kūnu, dinamiškiau vienas prieš vieną. To noriu iš savo komandos. Rungtynes pradėjome labai gerai, turėjome labai gerą progą pelnyti pirmąjį įvartį, tačiau po raudonos kortelės viskas pasikeitė.

Nėra lengva žaisti prieš fantastišką komandą ir sugrįžti į rungtynes su 10 žaidėjų. Turime susitaikyti su šiuo pralaimėjimu“, – savo mintimis pasidalijo strategas.

Priminsime, jog„Barcelona“ su 7 taškais nukrito į penkioliktąją Čempionų lygos turnyrinės lentelės vietą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų