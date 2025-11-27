„Atletico“ per pridėtą laiką įveikė „Inter“ ir nutraukė varžovų pergalių seriją UEFA Čempionų lygoje

Namuose žaidęs ispanų klubas įvarčiu per pridėtą laiką 2:1 palaužė Milano „Inter“. Pastarajai tai buvo pirmieji prarasti taškai šio sezono Čempionų lygoje.
Dar 9-ąją minutę „Atletico“ įsiveržė į priekį. Julienas Alvarezas pirmasis suskubo prie po rikošeto atšokusio kamuolio ir parideno jį į vartus. Nors iš pradžių teisėjas fiksavo žaidimą ranką, VAR peržiūros metu jis atšaukė savo sprendimą ir įvartį įskaitė.
Po praleisto įvarčio „Inter“ buvo aktyvesnė ir jau po pertraukos jiems pavyko išlyginti rezultatą. Puikiai įkirtęs į baudos aikštelę Piotras Zielinskis atliko tikslų smūgį bei atstatė rungtynėse lygybę.
Prieš pat rungtynių finišą pergalę savo komandai išplėšė Jose Maria Gimenezas. Gynėjas iš Urugvajaus pasižymėjo po kampinio trečiąją pridėto laiko minutę smūgiu galva.
Po antros pergalės iš eilės „Atletico“ pakilo į 12-ąją Čempionų lygos poziciją. Pirmasis pralaimėjimas nustūmė „Inter“ į ketvirtąją poziciją.
