 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Atletico“ per pridėtą laiką įveikė „Inter“ ir nutraukė varžovų pergalių seriją UEFA Čempionų lygoje

2025-11-27 00:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 00:12

Madrido „Atletico“ klubas iškovojo svarbią pergalę UEFA Čempionų lygoje.

Jose Maria Gimenezas | Scanpix nuotr.

Madrido „Atletico“ klubas iškovojo svarbią pergalę UEFA Čempionų lygoje.

REKLAMA
0

Namuose žaidęs ispanų klubas įvarčiu per pridėtą laiką 2:1 palaužė Milano „Inter“. Pastarajai tai buvo pirmieji prarasti taškai šio sezono Čempionų lygoje.

Dar 9-ąją minutę „Atletico“ įsiveržė į priekį. Julienas Alvarezas pirmasis suskubo prie po rikošeto atšokusio kamuolio ir parideno jį į vartus. Nors iš pradžių teisėjas fiksavo žaidimą ranką, VAR peržiūros metu jis atšaukė savo sprendimą ir įvartį įskaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po praleisto įvarčio „Inter“ buvo aktyvesnė ir jau po pertraukos jiems pavyko išlyginti rezultatą. Puikiai įkirtęs į baudos aikštelę Piotras Zielinskis atliko tikslų smūgį bei atstatė rungtynėse lygybę.

REKLAMA
REKLAMA

Prieš pat rungtynių finišą pergalę savo komandai išplėšė Jose Maria Gimenezas. Gynėjas iš Urugvajaus pasižymėjo po kampinio trečiąją pridėto laiko minutę smūgiu galva.

Po antros pergalės iš eilės „Atletico“ pakilo į 12-ąją Čempionų lygos poziciją. Pirmasis pralaimėjimas nustūmė „Inter“ į ketvirtąją poziciją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų