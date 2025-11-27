Kylianas Mbappe sąskaitoje - istorinis pasirodymas, „Real“ po dramatiškos kovos įveikė „Olympiacos“

Xabi Alonso vadovaujama komanda tik po atkaklios kovos 4:3 nugalėjo Pirėjo „Olympiacos“ klubą.
Rungtynes netikėtu įvarčiu pradėjo „Olympiacos“. Puiki kombinacija prie varžovų baudos aikštelės baigėsi tolimu ir tiksliu Chiquinho smūgiu.
Įpusėjus kėliniui iniciatyvos ėmėsi Kylianas Mbappe. Jis išlygino rezultatą greitoje atakoje pabėgęs vienas prieš vartininką.
Negana to, vos už poros minučių prancūzas pademonstravo, kad gali pasižymėti ir galva. Jis išnaudojo Arda Gulero skersą perdavimą į baudos aikštelę.
Netrukus K. Mbappe jau džiaugėsi „hat-tricku“. Dar kartą gavęs perdavimą vienas prieš vartininką šį kartą jis laiką ir erdvę išnaudojo užtikrintu smūgiu.
„Hat-trickui“ K. Mbappe prireikė vos 6 minučių ir 42 sekundžių. Jis tapo antru greičiausiai tokį pasiekimą pasiekusiu žaidėju, tik 29 sekundėmis atsilikdamas nuo Mohamedo Salah.
Po pertraukos „Olympiacos“ sugebėjo kuriam laikui grąžinti intrigą. Mehdi Taremi gavo progą smūgiui galva ir užtikrintai išnaudojo tikslų skersuotą kamuolį.
Tuomet dar kartą sužibėjo K. Mbappe. Šį kartą jis laimėjo kovą su gynėjui ir nestipriu, bet tiksliu kamuolio pamušimu ketvirtą kartą rungtynėse džiaugėsi įvarčiu.
Graikai ir toliau surado būdų pralaužti „Real“ gynybą bei pelnė savo trečiąjį įvartį. Šį kartą galva tiksliai smūgiavo Ayoubas El Kaabi.
Tiesa, išplėšti bent taško „Olympiacos“ nepavyko ir pergale džiaugėsi svečiai iš Madrido.
Po ketvirtosios pergalės sezone „Real“ pakilo į 5-ąją poziciją lygoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!