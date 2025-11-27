 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Kylianas Mbappe sąskaitoje - istorinis pasirodymas, „Real“ po dramatiškos kovos įveikė „Olympiacos“

2025-11-27 00:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 00:06

Madrido „Real“ klubas UEFA Čempionų lygoje iškovojo nelengvą pergalę.

Kylianas Mbappe | Scanpix nuotr.

Madrido „Real“ klubas UEFA Čempionų lygoje iškovojo nelengvą pergalę.

REKLAMA
0

Xabi Alonso vadovaujama komanda tik po atkaklios kovos 4:3 nugalėjo Pirėjo „Olympiacos“ klubą.

Rungtynes netikėtu įvarčiu pradėjo „Olympiacos“. Puiki kombinacija prie varžovų baudos aikštelės baigėsi tolimu ir tiksliu Chiquinho smūgiu.

Įpusėjus kėliniui iniciatyvos ėmėsi Kylianas Mbappe. Jis išlygino rezultatą greitoje atakoje pabėgęs vienas prieš vartininką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Negana to, vos už poros minučių prancūzas pademonstravo, kad gali pasižymėti ir galva. Jis išnaudojo Arda Gulero skersą perdavimą į baudos aikštelę.

REKLAMA
REKLAMA

Netrukus K. Mbappe jau džiaugėsi „hat-tricku“. Dar kartą gavęs perdavimą vienas prieš vartininką šį kartą jis laiką ir erdvę išnaudojo užtikrintu smūgiu.

REKLAMA

„Hat-trickui“ K. Mbappe prireikė vos 6 minučių ir 42 sekundžių. Jis tapo antru greičiausiai tokį pasiekimą pasiekusiu žaidėju, tik 29 sekundėmis atsilikdamas nuo Mohamedo Salah.

Po pertraukos „Olympiacos“ sugebėjo kuriam laikui grąžinti intrigą. Mehdi Taremi gavo progą smūgiui galva ir užtikrintai išnaudojo tikslų skersuotą kamuolį.

Tuomet dar kartą sužibėjo K. Mbappe. Šį kartą jis laimėjo kovą su gynėjui ir nestipriu, bet tiksliu kamuolio pamušimu ketvirtą kartą rungtynėse džiaugėsi įvarčiu.

Graikai ir toliau surado būdų pralaužti „Real“ gynybą bei pelnė savo trečiąjį įvartį. Šį kartą galva tiksliai smūgiavo Ayoubas El Kaabi.

Tiesa, išplėšti bent taško „Olympiacos“ nepavyko ir pergale džiaugėsi svečiai iš Madrido.

Po ketvirtosios pergalės sezone „Real“ pakilo į 5-ąją poziciją lygoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų