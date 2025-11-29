Reavesas ir Dončičius vedė „Lakers“ į pergalę prieš sugrįžusį Davisą

Aukštaūgio atstovaujami Dalaso „Mavericks“ (5/15) išvykoje 119:129 (22:28, 40:32, 32:38, 25:31) pralaimėjo Los Andželo „Lakers“ (14/4).
Didžiąją mačo dalį pirmavę šeimininkai likus keturioms minutėms susikrovė dviženklę persvarą (122:111), o svečiai nerado resursų išlipti iš šios duobės.
Dėl traumos mėnesį nerungtyniavęs A.Davisas grįžo buvusios savo komandos teritorijoje ir per 28 minutes surinko 12 taškų (6/9 dvitaškių, 0/1 tritaškio), 5 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus, 3 blokus bei 2 pražangas.
Anthony Davis receives cheers during his introduction in Crypto Arena pic.twitter.com/3HXLKipWho— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 29, 2025
2020-aisiais titulą su „Lakers“ iškovojęs aukštaūgis arenoje buvo sutiktas ovacijomis – jam tai buvo pirmasis mačas Los Andžele nuo Luka Dončičiaus mainų.
Dalaso klubo negelbėjo krūvio pasidalinimas – net aštuoni komandos žaidėjai pasiekė dviženklį rezultatyvumą.
Tuo tarpu Los Andželo klubas turėjo aiškiau išreikštus lyderius – L.Dončičius per 40 minučių surinko 35 taškus (6/9 dvitaškių, 4/9 tritaškių, 11/11 baudų metimų), 5 atkovotus ir 4 prarastus kamuolius, 11 rezultatyvių perdavimų, bloką bei 4 pražangas.
Net rezultatyvesnis už slovėną buvo Austinas Reavesas, per 41 minutę suvertęs 38 taškus (6/7 dvitaškių, 6/8 tritaškų, 8/9 baudų metimų).
Į antrąjį planą pasitraukė su 13 taškų likęs 40-metis LeBronas Jamesas.
„Lakers“ sulaukė vos 12 taškų iš nuo suolo pakilusių žaidėjų, bet tritaškius vertė net 51 procento tikslumu (18/35).
Los Andželo klubas be pralaimėjimų įveikė NBA taurės Vakarų konferencijos B grupės kovas ir žengė į ketvirtfinalį.
„Lakers“ artimiausiame mače priims svečius iš Naujojo Orleano, „Mavericks“ Los Andžele aplankys ir „Clippers“ (5/14).
„Mavericks“: P.J.Washingtonas 22 (9 atk. kam.), Ryanas Nembhardas 17 (3/5 tritaškių, 4 rez. perd.), Naji Marshallas 16 (7 atk. kam.), Maxas Christie (3/8 tritaškių) ir Cooperis Flaggas (7 atk. kam., 11 rez. perd.) po 13, Anthony Davisas 12 (5 atk. kam., 5 rez. perd., 3 blokai), Brandonas Williamsas 11, Klay’us Thompsonas 10 (3/6 tritaškių).
„Lakers“: Austinas Reavesas 38 (6/8 tritaškių, 8 atk. kam.), Luka Dončičius 35 (4/9 tritaškių, 5 atk. kam., 11 rez. perd.), DeAndre Aytonas 17 (8/9 dvitaškių, 8 atk. kam.), Rui Hachimura 14 (4/8 tritaškių), LeBronas Jamesas 13 (5 atk. kam., 7 rez. perd.).
