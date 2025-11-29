NCAA lietuviai: Murausko rezultatyvumas, Jociaus karjeros rungtynės ir kitų krepšininkų pasirodymai

„Marriott Bonvoy Battle 4 Atlantis“ turnyro finalą Bahamuose Saint Mary’s universiteto „Gaels“ (8/1) 71:96 (34:51, 37:45) pralaimėjo prieš Vanderbilto universiteto „Commodores“ (8/0).
Pirmąją nesėkmę „Gaels“ sugėrė prieš itin pajėgius varžovus – „Commodores“ reitinguojami kaip 24-oji geriausia NCAA komanda.
Nuo nesėkėms neišgelbėjo galingas Pauliaus Murausko pasirodymas – 36 minutės, 24 taškai (5/7 dvitaškių, 1/6 tritaškių, 11/13 baudų metimų), 4 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 3 pražangos.
Mantas Juzėnas aikštėje praleido tik 2 minutes ir spėjo pramesti tritaškį.
19 taškų Saint Mary’s komandai surinko Mikey Lewisas (4/7 tritaškių, 5 atk. kam.), nugalėtojams 25 taškus surinko Duke’as Milesas.
Tame pačiame turnyre kovą dėl penktosios vietos laimėjo Kolorado valstybinio universiteto „Rams“ (6/2), 83:68 (33:29, 50:39) pranokę Pietų Floridos universiteto „Bulls“ (4/4).
Augustinas Kiudulas pakilęs nuo suolo per 12 minučių surinko 6 taškus (3/4 dvitaškių), 2 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą ir 3 pražangas.
28 taškus lietuvio komandai pelnė Joshas Pascarelli (8/8 tritaškių), varžovams 17 taškų surinko Wesas Enisas (4/13 tritaškių).
Marymounto Lojolos universiteto „Lions“ (7/2) namie 68:71 (30:41, 38:30) nusileido Stony Brooko universiteto „Seawolves“ (6/2).
Šeimininkų gretose driokstelėjo Rokas Jocius – 25 minutės, 22 taškai (5/5 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 9/10 baudų metimų), 8 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai bei 2 pražangos.
Aukštaūgiui tai buvo pirmasis dviženklis sezono pasirodymas ir rezultatyviausias mačas per ketverius metus už Atlanto.
Svečiams Olegas Kojenetsas per 18 minučių pelnė 5 taškus (1/5 dvitaškių, 3/4 baudų metimų), atkovojo 6 ir prarado 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo 3 metimus ir kartą prasižengė.
„Seawolves“ gretose 28 taškus pelnė Erikas Prattas (3/7 tritaškių, 7 atk. kam., 3 per. kam.), „Lions“ ekipoje niekas nepranoko R.Jociaus.
Havajų universiteto „Rainbow Warriors“ (6/2) namie 92:55 (44:30, 48:25) sutriuškino Šiaurės Dakotos universiteto „Fighting Hawks“ (3/6).
Gytis Nemeikša pakilęs nuo suolo per 24 minutes pelnė 15 taškų (4/4 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 4/6 baudų metimų) bei atkovojo ir prarado po 4 kamuolius.
Lietuvis buvo rezultatyviausias komandoje, svečiams 19 taškų surinko Greysonas Uelmenas (6 atk. kam., 3 per. kam., 5 klaidos).
„Rady Children’s Invitational“ turnyre San Diege pergalę iškovojo Teksaso krikščioniškojo univeristeto „Horned Frogs“ (5/2), 74:63 (41:37, 33:26) pranokę Viskonsino universiteto „Badgers“ (5/2).
Liutauras Lelevičius pasirodė nugalėtojų starto penkete – 28 minutės, 11 taškų (1/1 dvitaškio, 3/4 tritaškių), 5 atkovoti, perimtas ir prarastas kamuolys, rezultatyvus perdavimas, blokas ir pražanga.
Viskonsino komandai Aleksas Bieliauskas per 10 minučių taškų nepelnė (0/1 dvitaškio, 0/1 tritaškio), bet atkovojo 6 kamuolius ir kartą prasižengė.
„Badgers“ gretose 30 taškų suvertė Johnas Blackwellas (3/8 tritaškių, 6 atk. kam., 3 per. kam.), „Horned Frogs“ į pergalę vedė 17 taškų pelnęs Davidas Punchas (9 atk. kam., 4 klaidos).
Pietų Ilinojaus universiteto Edvardsvilyje „Cougars“ (5/3) namie 92:55 (43:26, 49:29) sutriuškino žemesnio diviziono Misūrio baptistų universiteto „Spartans“.
Arnas Šakenis pasirodė starto penkete ir per 16 minučių surinko 10 taškų (4/6 dvitaškių, 2/2 baudų metimų), 7 atkovotus kamuolius, 4 blokus, 2 klaidas ir pražangą.
14 taškų lietuvio komandai pelnė Ringas Malithas, vieninteliu varžovų dviženklininku su 13 taškų tapo Alexas Wineholtas (5/5 dvitaškių, 1/1 tritaškio).
Wrighto valstybinio universiteto „Raiders“ (4/4) išvykoje 69:94 (32:29, 37:65) nusileido Butlerio universiteto „Bulldogs“ (6/1).
Starto penkete pasirodęs Kanados lietuvis Dominicas Pangonis per 22 minutes surinko 5 taškus (1/2 dvitaškių, 1/2 tritaškių), 2 atkovotus kamuolius ir 2 pražangas.
17 taškų „Raiders“ gretose pelnė Solomonas Callaghanas (5/10 tritaškių), nugalėtojams po 20 taškų surinko Michaelas Ajayi (8 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Finley Bizjackas (4/9 tritaškių).
Pitsburgo universiteto „Panthers“ (5/3) namie 67:66 (34:24, 33:42) pranoko Ohajo valstybinio universiteto „Buckeyes“ (6/1).
Nojus Indrušaitis pakilęs nuo suolo sužaidė 20 minučių, taškų nepelnė (0/2 dvitaškių, 0/1 tritaškio), atkovojo 2, perėmė vieną ir prarado 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą bei 2 kartus prasižengė.
Po 18 taškų lietuvio komandai surinko Cameronas Corhenas (10 atk. kam.), Damarco Minoras (5 per. kam., 3/8 tritaškių) ir Barry Dunningas (1/6 tritaškių, 5 atk. kam.), svečiams 22 taškus pelnė Devinas Royalas (4/8 tritaškių, 4 klaidos).
