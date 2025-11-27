Paulius Murauskas vėl spindėjo NCAA

Šį kartą lietuviškas universitetas išvykoje 70:65 (33:31, 37:34) nugalėjo Vičitos „Shockers“ (4/2).
P.Murauskas buvo rezultatyviausias nugalėtojų gretose, kai per 31 minutę pelnė 20 taškų (6/12 dvit., 0/2 trit., 8/10 baud.). Jis dar atkovojo 9 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, po sykį prarado ir perėmė kamuolį.
Trečią sezoną NCAA rungtyniaujantis P.Murauskas šiemet fiksuoja 18,7 taško, 7,3 atkovoto kamuolio ir 2,7 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
Mantas Juzėnas ant parketo nepasirodė.
Turnyre Havajuose viešintis Matas Vokietaitis su Teksaso „Longhorns“ (6/2) 102:97 (47:37, 55:60) įveikė „NC State Wolfpack“ (5/2).
Centras iš Lietuvos per 25 minutes surinko 13 taškų (4/4 dvit., 5/6 baud.) ir 3 atkovotus kamuolius. Praėjusiose rungtynėse marijampolietis taip pat realizavo metimus 100 procentų, pataikęs visus 7 dvitaškius.
